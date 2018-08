CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISGRAZIAUDINE Due bambini, di tre anni e di 14 anni, sono rimasti ustionati, il più piccolo in modo grave, in un incendio divampato nello scantinato del condominio in cui abitano, a Lovaria di Pavia di Udine. L'incendio è divampato intorno alle 16.30 nel seminterrato del condominio, un alloggio Ater con 12 appartamenti. Secondo una prima ricostruzione operata dai Vigili del fuoco di Udine, i due fratelli erano in casa quando il maggiore sentendo puzza di bruciato e fumo levarsi dal basso, si è reso conto di una situazione di pericolo....