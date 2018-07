CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEUDINE Ritirato dal mercato di tutta Europa il lotto del prodotto disgorgante per le tubazioni domestiche che un mese fa, a Udine, è letteralmente scoppiato in faccia a un uomo anziano che lo aveva acquistato poco prima in un negozio a nord della città. L'indagine, portata avanti allora dal Nucleo anti sofisticazioni di Udine, ha accertato che tutte le confezioni che erano state consegnate dall'azienda produttrice al negozio erano difettose, e non solo quelle. Va detto che la sostanza in se stessa non ha alcun problema: assolve...