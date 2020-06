LA DECISIONE

UDINE Palazzo D'Aronco va incontro al mondo delle cooperative che non hanno potuto fornire i loro servizi al Comune a causa del lockdown. L'amministrazione, infatti, ha deciso comunque di riconoscere i costi fissi non comprimibili sostenuti dagli operatori; il provvedimento è stato annunciato dopo l'incontro di ieri che ha visto la partecipazione del sindaco Pietro Fontanini, assieme al segretario generale, Carmine Cipriano, e gli assessori Elisa Asia Battaglia, Francesca Laudicina, Giovanni Barillari e Fabrizio Cigolot assieme ai rappresentanti di Aracon e Dinsi Une Man e a Paolo Felice, vice presidente vicario di Legacoop; la riunione è servita anche per fare il punto sulla difficile fase di ritorno alla normalità post emergenza da coronavirus. Sono diversi i servizi che il Municipio affida a cooperative, dal doposcuola, ai servizi museali, dalla gestione dei centri di aggregazione giovanile al trasporto disabili. Anche in assenza delle prestazioni, quindi, a questi soggetti saranno riconosciute alcune spese, come ad esempio gli ammortamenti, i noli, leasing, locazioni e licenze, la gestione dei mezzi, gli oneri relativi alla sicurezza e le spese generali. Per quantificare correttamente l'ammontare delle somme da riconoscere, si è deciso di analizzare le singole voci di costo dell'offerta presentata, detraendo dal corrispettivo dell'appalto il costo del lavoro e delle voci di costo variabili non sostenute dall'appaltatore nel periodo di sospensione del servizio, ottenendo così i costi fissi che andranno riconosciuti.

«Il Comune di Udine - ha commentato il sindaco -, è vicino alle cooperative in questa fase di ripartenza dei servizi che sono stati sospesi durante l'epidemia del coronavirus. Il confronto con i rappresentanti è stato molto utile sia per fare il punto sulle difficoltà che oggi il settore è costretto ad affrontare, sia per trovare assieme una soluzione, che abbiamo individuato nel riconoscimento dei costi fissi per i servizi non erogati in questi mesi».

Al.pi.

