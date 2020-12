LA DECISIONE

UDINE Nell'ultimo sabato prima di Natale, è scattato il blocco dei varchi in centro città, anche se l'afflusso è stato minore rispetto allo scorso fine settimana. Molta gente, anche considerando la chiusura dei centri commerciali, si è riversata ieri a Udine per gli ultimi acquisti, ma soprattutto per gli aperitivi e le tradizionali vasche. Verso le 16.30 quindi, la Polizia locale ha applicato l'ordinanza emanata dal sindaco Pietro Fontanini, che prevedeva di contingentare le sei porte di accesso al cuore cittadino per evitare assembramenti. «I varchi ha spiegato l'ufficiale del Comando di via Girardini, Mario Cisilino -, sono stati attivati dalle 16.30 alle 17.30 circa: c'è stato un po' di afflusso, ma non grosse criticità; in particolare, il movimento si è registrato al varco tra via Cavour-Poscolle-Canciani e a quello in Piazza Libertà. Quindi abbiamo fatto entrare le persone man mano che le altre defluivano. Pochissima, comunque, la gente in coda e tutte le persone erano tranquille». Anche perché i tempi di accesso non sono stati lunghi: in piazzetta Marconi, ad esempio, gli agenti facevano entrare le persone in base a quelle che uscivano, ma il flusso è rimasto pressoché continuo, senza attese. Uno dei punti caldi è stata la Galleria Bardelli dove inizialmente i pedoni potevano muoversi sia in entrata sia in uscita; l'afflusso, però, mescolato alle file in attesa di entrare nei negozi (in particolare fuori Zara e Sephora mentre altri negozi come Tiger e Kiko erano chiusi), ha spinto le forze dell'ordine a regolare il passaggio: il varco è stato quindi spostato verso via Poscolle e la galleria è diventata a senso unico solo in uscita, mentre chi voleva entrare è stato invitato a usare via Valvason.

LA SITUAZIONE

La sensazione generale, comunque, è che le persone arrivate in città fossero molte meno di quanto accaduto una settimana fa, quando le immagini del centro avevano spinto lo stesso Fontanini a fare un appello a cittadini, negozi e locali per evitare le situazioni di rischio sanitario, e lo avevano spinto a decidere di contingentare l'area più centrale. Probabilmente, quindi, la gente ha preferito spalmarsi lungo tutta la giornata, accogliendo di fatto l'appello del sindaco, tanto che anche la mattinata di ieri è stata un po' più movimentata del consueto. Grandi protagonisti dell'ultimo sabato prenatalizio in centro sono stati i giovani: «Si sono visti tantissimi giovani ha commentato il presidente di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan -, però gli acquisti nei negozi sono andati così così. Una cosa che si nota è che inoltre le persone si stufano a fare la coda per entrare nelle attività, soprattutto se vogliono fare acquisti veloci». Le misure anti assembramento potranno scattare, se necessario, anche oggi pomeriggio tra le 15 e le 19.30. L'area interessata dalle misure restrittive è compresa nel perimetro tra via Cavour, piazza Libertà, vicolo Sottomonte, piazzetta Marconi, via Sarpi, via Valvason e via Canciani. Lungo queste strade, tutti i varchi minori saranno transennati. Le porte di accesso si troveranno invece all'inizio di via Valvason, in Galleria Bardelli (tra via Canciani e via Rialto), all'incrocio tra via Poscolle e via Canciani, in via Savorgnana, in piazza Libertà e in piazzetta Marconi. Se nell'area delimitata si dovessero verificare nuovamente situazioni di eccessivo afflusso, i varchi saranno chiusi e riaperti solo dopo un sufficiente deflusso di persone. Possono sempre entrare i residenti e chi lavora nelle attività interne al perimetro.

Alessia Pilotto

