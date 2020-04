LA DECISIONE

UDINE Il Policlinico Città di Udine mette in cassa integrazione i dipendenti e la sanità pubblica, alle prese con l'emergenza Covid-19 e carente di organico, insorge. La principale struttura sanitaria privata convenzionata del capoluogo ha deciso di attivare il fondo di integrazione per 210 su 270 dipendenti, a seguito della sospensione delle attività e dell'erogazione di prestazioni decise per il sistema sanitario sia pubblico sia privato. Aperte solo dialisi, oncologia e parte di chirurgia, cardiologia e radiologia. Una decisione che ha lasciato esterrefatto il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, Massimo Braganti

LE RICHIESTE DI AIUTI

«Da diverse settimane, segnatamente da metà marzo sostiene il dg - con la direttrice sanitaria dell'azienda ho incontrato il direttore sanitario della Casa di cura. In quella sede, oltre a chiedere la disponibilità ad accogliere nostri pazienti dalle medicine per potenziare le aree dedicate al Covid, in conseguenza alla riduzione di attività imposta dalla normativa vigente abbiamo chiesto la messa a disposizione di tecnologia per rianimazione (ventilatori) ma anche l'elenco di anestesisti, medici, infermieri, operatori sociosanitari che potessero metterci a disposizione. Di tali elenchi prosegue Braganti - non abbiamo avuto notizia, mentre apprendiamo la procedura di attivazione della cassa integrazione, in un momento in cui stiamo disperatamente cercando professionisti per garantire l'apertura dei posti Covid a Udine e a Palmanova, che richiedono un maggior carico assistenziale».

I POSTI LETTO

In Fvg, infatti, i casi aumentano e l'attivazione di nuovi posti letto richiede ulteriori strumentazioni e personale da dedicare ai pazienti. «Appare assurdo tuona Braganti - ricercare medici e infermieri in giro per l'Italia, avendone la disponibilità nel territorio. Laddove fossero state evidenziate criticità, io e la direttrice sanitaria avremmo identificato mediazioni e soluzioni vincenti per ambedue le aziende e per i cittadini. Dal contatto intervenuto conclude - rimango in attesa della trasmissione degli elenchi dei professionisti, per poter rinforzare i nostri ranghi in questa battaglia». Una situazione che stride con quanto comunicato solo una decina di giorni fa dal Policlinico sull'operatività di un reparto di medicina attrezzato per i ricoveri no Covid, rilevando come il Santa Maria della Misericordia stesse «facendo miracoli per affrontare l'afflusso di malati che sembra senza tregua». E si annunciava l'allestimento di un ulteriore reparto «mediante riconversione temporanea di una parte del dipartimento chirurgico, sempre con personale proprio».

LA SPIEGAZIONE

«Fortunatamente tali posti letto non si sono resi necessari e quindi abbiamo ritenuto di limitare l'attività della struttura di viale Venezia ricorrendo a questo strumento di sostegno del reddito per i dipendenti» è stata la replica dell'amministratore delegato del policlinico udinese, ma la decisione di lasciare a casa i dipendenti ha lasciato perplesso, per non dire profondamente irritato, anche il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi che si riserva «parole e azioni quando l'emergenza sarà passata».

I SINDACATI

Non fa giri di parole nemmeno il segretario Anaao-Assomed Fvg (il sindacato della dirigenza medica) Valtiero Fregonese definendosi «scandalizzato da questa scelta paradossale in una situazione così drammatica in cui c'è bisogno di personale. È una notizia che mi lascia enormemente dispiaciuto afferma in questo momento c'è bisogno di avere supporto a tutti i livelli». Anche il segretario della Cgil di Udine Natalino Giacomini interviene: «In una situazione come questa, segnata da un enorme fabbisogno di personale sanitario, troviamo inaccettabile dichiara che ci siano fermi decine di medici e infermieri già attivi sul territorio e strutture sottoutilizzate. La mancanza di una regia regionale tra pubblico e privato è evidente, tanto più in una rete di emergenza che avrebbe bisogno di essere potenziata non soltanto negli ospedali, ma anche sul territorio, a partire dalle case di riposo, che sono probabilmente il fronte più critico».

NELLE ALTRE PROVINCE

Diversa la scelte di altre strutture private del Fvg: a Trieste alla Salus e al Sanatorio triestino si accolgono pazienti Covid oggi negativi provenienti dall'ospedale, il nosocomio di Pordenone trasferisce dalla Medicina pazienti alla struttura privata San Giorgio, che ha messo a disposizione anche apparecchiature, «forse a Udine non si è trovato l'accordo spiega Salvatore Guarnieri, presidente regionale dell'Associazione italiana ospedalità privata - perché generalmente c'è la messa a disposizione di strumenti e personale».

Lisa Zancaner

