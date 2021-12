LA DECISIONE

PORDENONE E UDINE Doccia fredda. Il Capodanno in piazza a Pordenone esce dimezzato dal comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto ieri in Prefettura. E il concertone salta definitivamente, nonostante il pressing del sindaco Alessandro Ciriani, che fino all'ultimo secondo aveva provato a difendere un concetto: con il Green pass, si può fare. E invece no. Il concerto del 31 dicembre in piazza XX Settembre non si farà. Al suo posto, una normale serata alle casette, con duemila accessi stabiliti e le transenne. Ci sarà il brindisi, arriveranno le autorità per i saluti. E basta.

IL VERTICE

Giovedì pomeriggio ne aveva discusso la giunta. Ieri era in programma l'incontro chiave con il prefetto Domenico Lione. Sono stati messi in campo rischi e benefici, opportunità e limiti. E alla fine è arrivata la decisione: il concerto di fine anno salta per la seconda stagione consecutiva. La situazione epidemiologica pesa ancora sul contesto del Friuli Venezia Giulia, come pesano i ripetuti appelli a fare un passo indietro. Anche Udine ha di fatto annullato quasi tutto, mantenendo i fuochi d'artificio. Pordenone invece sceglie una via di mezzo, lasciando viva la serata ma senza il concerto. Ci saranno solo le casette, come ogni giorno.

LE REAZIONI

Il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, accetta la mediazione ma non riesce a nascondere la delusione. Aveva sperato sino all'ultimo di salvare il Capodanno così com'era stato pensato. «È una situazione che infastidisce non poco - sbotta -. Si passa continuamente dalla frase andrà tutto bene al disastro. In ogni caso abbiamo trovato un buon punto di mediazione».

A UDINE

Da giovedì 16 dicembre, intanto, in attuazione dell'accordo, 8 steward messi a disposizione da Confcommercio Udine operano in funzione di vigilanza nel centro storico di Udine. Il loro compito, spiega l'associazione, è di collaborare con le forze di polizia e polizia locale nella fascia oraria serale e notturna. «L'iniziativa spiega il presidente mandamentale Giuseppe Pavan è resa appunto possibile dall'accordo raggiunto da Confcommercio Fvg con la Regione, e dopo il via libera della Prefettura. Come nella storia di Confcommercio, uno degli obiettivi più sentiti, a favore delle imprese e dei consumatori, è di contribuire a incrementare la percezione di sicurezza».

Gli steward, presenti anche venerdì 17, sabato 18, domenica 19, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 dicembre, effettuano due tipi di controlli. La figura professionale impegnata dalle 19 all'1 opera in particolare per la sicurezza dei pubblici esercizi. Quella al lavoro dalle 16 alle 22 monitora le attività commerciali: negozi vari, gioiellerie, tabacchini, oreficerie, con verifiche all'atto dell'accesso del pubblico e all'interno dei locali.

M.A.

