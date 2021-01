LA DECISIONE

PORDENONE Come annunciato ieri, la sentenza del Tar del Fvg è durata solo poche ore, meno di 24. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga ieri ha firmato una nuova ordinanza locale, richiudendo le scuole superiori sino al 31 gennaio incluso. Niente lezioni in presenza da lunedì, quindi, mentre resta tutto regolare dall'asilo alle medie. Il provvedimento regionale è in vigore da domani, cioè da quando - secondo il Tar - si sarebbe dovuta riprendere la didattica standard.

LA SPIEGAZIONE

La prima ordinanza era stata firmata il 4 gennaio. Si riferiva, come quella di ieri, a istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale. Per tutti questi istituti, niente lezioni in presenza, ma didattica a distanza al 100 per cento. Poi, venerdì, è arrivata la sospensiva del Tar, che ha di fatto annullato il provvedimento regionale, contestandone i punti chiave: secondo il Tribunale, infatti, la Regione avrebbe chiuso le scuole superiori senza essere in possesso di evidenze scientifiche che certificassero una relazione tra la didattica in presenza e il rischio di contagio. Erano stati rilevati anche possibili disagi da parte degli allievi. Ma Fedriga (lo aveva già detto venerdì sera), ha tirato dritto e ieri ha riproposto un'ordinanza più corposa.

MOTIVAZIONI

«Non abbiamo fatto altro che motivare con maggior dettaglio e con ulteriore supporto di dati scientifici la necessità di posticipare l'avvio dell'attività didattica in presenza - spiega Fedriga. Riteniamo che, sulla scorta delle evidenze epidemiologiche di queste ultime due settimane in cui si rileva un peggioramento della curva dei contagi e una maggiore pressione sulle strutture ospedaliere, il riavvio delle lezioni in aula non sia compatibile con la salvaguardia della salute di tutti. Gli stessi valori a supporto dell'ordinanza sono quelli che il comitato tecnico scientifico ha preso in esame e in base ai quali da domani ci troveremo in zona arancione. Si fa riferimento ai dati elaborati dalla Task-Force della Direzione Centrale Salute. Emerge che, nelle prime settimane del 2021, vi siano 5 tipi di evidenze che proiettano per il mese di gennaio un peggioramento negli indici di infezione e un'allerta sulla sostenibilità del sistema sanitario. A ciò si aggiunge un report dell'Iss che fotografa la situazione in Italia al 30 dicembre 2020 secondo cui vi è una sostanziale flessione dell'incidenza nella classe di età 14-18 nella nostra regione coincidente con l'introduzione della Dad e contemporaneamente un continuo aumento dei focolai scolastici tra settembre e dicembre in Fvg. Sempre l'Iss ha prodotto nella prima settimana di gennaio una pubblicazione scientifica dalla quale si evidenzia come una riapertura prematura delle scuole superiori porterebbe ad uno sproporzionato aumento del tasso di ospedalizzazione».

LE REAZIONI

Sindacati e associazione presidi stanno con la Regione. Critiche dall'opposizione. «La scuola - ha detto Teresa Tassan Viol (Associazione presidi) - è attrezzata per la Dad. Avevamo condiviso la chiusura del 4 gennaio e condividiamo questa. Ora però serve stabilità, non decisioni che si rincorrono. Noi continuiamo a lavorare, la scuola non si ferma». Così Mario Bellomo (Cgil): «Capiamo le richieste dei genitori, ma dobbiamo tenere conto di una pandemia che avanza». E ancora Antonella Piccolo (Cisl): «Con i dati epidemiologici che abbiamo, sarebbe difficile il rispetto delle regole: gli studenti non stanno solo fermi al banco». All'attacco invece le opposizioni. «Non si insista con contenziosi inutili - scrive Moretti (Pd) - serve subito la massima sicurezza per assicurare la riapertura della scuola». Anche Honsell (Open) e Morettuzzo (Patto) stanno dalla parte del Tar del Fvg. Infine il M5s: «La decisione del Tar contro il rinvio della riapertura delle scuole superiori, voluto dal presidente Massimiliano Fedriga, conferma quanto avevamo detto all'indomani di quell'ordinanza: non esistono evidenze scientifiche sul ruolo delle scuole nella trasmissione del contagio».

Marco Agrusti

