LA CURIOSITÀUDINE Uno dei prodotti bandiera del Friuli, il prosciutto di San Daniele, avvolgerà il grissino da 110 metri che cercherà di entrare nel guinness mondiale. Si gioca al parco Commerciale Terminal Nord la sfida per far entrare Udine nel Guinness World Records con il grissino più lungo del mondo.L'appuntamento è sabato 11 maggio a partire dalle 10 e proseguirà nel corso di tutta la giornata, iniziando dalla stesura dell'impasto del maxi grissino che verrà cotto a cielo aperto. Alle 17 il momento clou con la misurazione per il...