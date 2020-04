LA STORIA

PRADAMANO Da 270 pasti al giorno, 45mila all'anno, cucinati (e spesso pure serviti) con le sue mani, allo stretto necessario per la famiglia. Il coronavirus ha stravolto anche la quotidianità di Rosanna Ganis, 54 anni, di Basiliano, da 33 al lavoro per il Comune di Pradamano come responsabile della mensa del centro scolastico, dall'asilo alle medie. Ma lei non si è arresa.

E ha messo la sua cucina in rete, allestendo ogni giorno, a beneficio di mamme e papà, menu virtuali su Facebook con l'hashtag Io amo i miei bambini. «Ormai faccio parte del paese. I miei bambini di tanti anni fa, ora mi portano i loro figli a scuola, Li conosco e mi mancano tutti: è quasi un mese che non li vedo. Serviamo 45mila pasti all'anno in mensa, con una frequenza che il lunedì arriva a 270 bambini e gli altri giorni sui 180. Ordino le derrate, mi occupo delle diete speciali, cucino e porto anche in tavola, perché sono più veloce. Ma mi occupo anche dei progetti scolastici, come la cucina dei crostoli o dei biscotti di Natale: insegno ai bambini a prepararli e poi li vendono nei mercatini e il ricavato va alla scuola». Dal servizio espresso al menu virtuale il passo è stato breve. Tutto merito di un risotto e della telefonata del sindaco. «L'idea di pubblicare il menu del giorno per le famiglie di Pradamano sulla pagina social della comunità è venuta dopo che il sindaco Mossenta mi ha contattato. I suoi figli frequentano la nostra scuola e la figlia gli ha chiesto di preparare il risotto alle zucchine proprio come lo mangia in mensa. Così il primo cittadino mi ha chiamato per sapere come faccio a creare quella crema bianca e gli ho spiegato la procedura della mantecatura. Poi mi ha detto: Che ne dici di scrivere qualche ricetta sul gruppo Facebook di Pradamano?. E così ho iniziato a scrivere i miei menu». Fra risotto giallo e sgombro alle olive, a «basso costo e ricco di Omega 3», assicura, «ho ricevuto tantissimi consensi». Non solo. Complice la quarantena forzata come per tutti, la supercuoca di Basiliano grazie al social network è riuscita a ritrovare nella rete «i miei bambini di tanti anni fa. Ragazzi ormai grandi che vivono fuori Pradamano». Anche se i lunedì non sembrano più gli stessi, causa scuole (e mensa) chiuse, senza l'attesa «dell'uomo del pane» o il roll della verdura da caricare, qualche muso lungo da rientro e i sorrisi da riconquistare a tavola, Rosanna non è certo tipo da restare con le mani in mano. «Non cucino più per 270 bimbi, ma preparo i pasti per la mia famiglia, faccio il pane in casa... Mi diletto in tantissime cose. Sono dieci giorni che non vado a fare la spesa, perché sto usando tutte le cose conservate che ho preparato l'inverno: ho un bell'orto e gli alberi da frutta e ho preparato tantissime conserve». Ma quanto le mancano i suoi bambini da uno a dieci? «Almeno dodici. Sul lavoro, ho una scatola dei ricordi, in cui da 33 anni conservo tutte le cose che mi ricordano i miei bimbi. I lavoretti che hanno fatto per me li ho conservati tutti. Quando andrò in pensione, svuoterò la scatola». Ma anche l'esperienza della quarantena da coronavirus la metterà in quella scatola? «Vedremo se i ragazzi mi dedicheranno qualcosa per parlare di questo periodo. Ma perché no?».

