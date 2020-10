LA SITUAZIONE

UDINE Terzo picco massimo in tre giorni per i nuovi casi di positività in Friuli Venezia Giulia, ben 412 nelle ultime 24 ore, a fronte però di 6.521 tamponi eseguiti, con un rapporto tra i due dati che rimane comunque stabile, 6,32%, alto eppure ancora tra i più bassi in Italia. Tre le nuove vittime e ora il vero problema sono nuovamente le case di riposo con decine di strutture che rilevano dei focolai tra ospiti ed operatori per oltre 60 contagi di giornata. Nell'attesa del nuovo Dpcm a Udine annullate le giostre di Santa Caterina.

I NUMERI DI GIORNATA

Altri tre decessi vengono registrati come morti legate al covid-19: l'architetto ed ex consigliere comunale sappadino Mario Puntil, 59 anni: originario di Rigolato, dove il padre operava come medico, aveva studiato architettura allo Iuav di Venezia, dopo aver conseguito il diploma superiore all'istituto Marinoni di Udine; oltre a lui, un anziano ospite della casa di riposo di Tolmezzo, classe 1942 e un 68enne di Udine. Il maggior incremento di contagi giornalieri si registra in provincia di Udine, 142, seguita da Trieste con 131, 71 i casi nell'Isontino e 61 nel pordenonese, ai quali si aggiungono 61 persone da fuori regione. I casi complessivi di infezione sono attualmente saliti a 2.801 (+300). Scendono a 16 i pazienti in cura in terapia intensiva (-3) mentre salgono a 100 i ricoverati in altri reparti (+12) e questo sta creando notevole stress all'organizzazione e alla gestione dei nosocomi regionali, al centro di un vertice ieri della taskforce covid guidata dal Vicegovernatore Riccardo Riccardi. I totalmente guariti sono 4.654, i clinicamente guariti 25 e le persone in isolamento 2.660. La nostra regione ha superato, dall'inizio della pandemia, i 500mila tamponi effettuati, precisamente 504.257.

I FOCOLAI

Sul fronte del sistema sanitario da registrare le positività al Covid di diversi infermieri tra Tolmezzo, Pordenone, Trieste, un medico del Centro di salute mentale di Trieste, un medico oculista dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, un Oss del Cro di Aviano e un medico di medicina interna di Gorizia. Per quel che riguarda le attività produttive e le altre professioni in genere, sono stati rilevati i casi di un vigile del fuoco, un dentista di Gorizia e un caso al banco Bpm di Pordenone nonché del direttore del marketing di Promoturismo Fvg, di una dipendente comunale di San Giorgio di Nogaro, del vicesindaco di Faedis e il coordinatore della Protezione civile comunale.

A SAPPADA E TARVISIO

Si sono completati ieri i 1.300 tamponi effettuati come attività di screening sulla popolazione dopo il focolaio emerso nelle scorse settimane, ora si rimane in attesa dei risultati. A Tarvisio, invece, il numero dei positivi al Coronavirus è salito a venticinque. Tre persone risultate positive al tampone sono familiari di un caso positivo riscontrato fuori comune, due sono collegate invece a casi di positività riscontrati in paese. Infine, da segnalare i casi di una persona rientrata dall'Australia e di un'altra dalla Bulgaria.

NELLE SCUOLE

Nell'ambito del sistema scolastico ci sono nuovi contagi al Liceo Petrarca di Trieste, già interessato nei giorni scorsi; alla scuola primaria De Amicis di Muggia e alla scuola Della Torre di Gradisca d'Isonzo. In una classe seconda del liceo scientifico Marinelli di Udine è salito a sette il numero degli studenti risultati positivi al tampone. Dopo il primo caso, il dirigente scolastico Stefano Stefanel ha deciso di lasciare a casa l'intera classe sfruttando l'opportunità della didattica a distanza che proseguirà anche per tutta la prossima settimana, mentre a Pontebba i tamponi eseguiti sui ragazzi della scuola media e sul personale scolastico sono risultati tutti negativi.

Ad annunciarlo con soddisfazione il sindaco Ivan Buzzi, che dice: «Una buona notizia sicuramente, che evidenzia le corrette procedure e il rispetto delle stesse all'interno delle nostre scuole».

