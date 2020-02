LE REAZIONI

UDINE Raccolte dal Pd altre segnalazioni sugli anziani in strutture sanitarie. A dirlo, in aula, è stata la consigliera Mariagrazia Santoro (Pd), che ha interrogato l'assessore Riccardi sui casi segnalati dall'associazione di tutela diritti del malato: «Ad oggi ci sono almeno altri tre casi che rispondono in qualche modo alla stessa logica e che riguardano degli anziani. Segnalazioni che mi sono arrivate da persone che mi hanno telefonato avendo saputo che mi interessavo della questione». Nello specifico non entra, ma dice, «si tratta di anziani deboli, non solo a Udine. Vorrei far sì che i parenti possano accompagnare gli anziani fragili anche dentro il pronto soccorso. Nessuno vuole intasare gli ambulatori con persone che potrebbero essere d'intralcio, ma nel caso degli anziani credo che un accompagnamento sia dovuto. Stiamo cercando di capire come proporlo». Un codice argento, peraltro, esiste già altrove, dalla Lombardia alla Toscana. Quanto alla risposta ricevuta alla sua interrogazione, «non c'è stato nessun tipo di impegno da parte dell'assessore se non il vedrò o andrò a fondo sul problema». Secondo Cristian Sergo (M5S) «gli episodi accaduti all'ospedale di Udine non vanno sottovalutati». «Abbiamo chiesto all'assessore se la pianta organica fosse rispettata nel momento in cui si sono verificati e se sia adeguata alla mole di lavoro del pronto soccorso. Anche perché, a quanto si legge anche in rete, emerge che questi casi non sarebbero così saltuari e il fatto stesso che sia emerso che nessun operatore riesca a ricordare se ai pazienti fossero state fornite le coperte o i telini isotermici crediamo sia sintomatico di una situazione di difficoltà nell'operare in quel reparto. Accogliamo con favore l'impegno dell'assessore per andare a fondo di queste vicende».

