La comunità: «Non frequentava la nostra moschea»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIUDINE «È un caso come altri che si sono verificati in Italia. La cosa che hanno in comune è che sono lupi solitari, lontanissimi dalla moschea. Nascono, crescono e lavorano sul web». Mohammed Hassani, portavoce del centro islamico Misericordia e solidarietà di via Marano, la più frequentata fra le tre moschee cittadine (vede un migliaio di fedeli in media per la preghiera del venerdì), commenta così la vicenda del ragazzino finito nei guai per dei messaggi pro Isis. «Non lo conosco e non è un ragazzo che frequenta la...