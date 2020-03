LA COMUNICAZIONE

PAVIA DI UDINE La notizia di tre casi di positività al Covid-19 a Pavia di Udine ha portato ieri il sindaco Beppino Govetto a chiedere alle istituzioni uno sforzo ulteriore di sinergia nella comunicazione con l'obiettivo di facilitare l'interazione coi cittadini. «Venire a sapere in via ufficiosa di questi contagi ha spiegato il primo cittadino crea alcuni problemi nella gestione dei casi. Certo capiamo le difficoltà degli operatori sanitari nel coordinare situazioni che crescono di giorno in giorno, ma onde evitare che si generi preoccupazione diffusa e timori magari infondati credo sia opportuna la condivisione rapida di queste informazioni».

LA SINERGIA

Govetto spiega che fortunatamente facendo leva sui rapporti con i cittadini «ci si arrangia», meglio però sarebbe muoversi in sinergia. «Appena ho saputo di questi tre casi aggiunge - mi sono messo in contatto con gli uffici della prefettura, ci hanno detto di aspettare un attimo e che si sta cercando di ovviare alla contingenza. E li capisco, così come capisco tutti quanti si stanno impegnando ai massimi livelli, chiedo solo una comunicazione migliore, una collaborazione più precisa tra le varie istituzioni che si stanno adoperando per contrastare questa epidemia. Vedo che l'azienda sanitaria è presa e impegnata su tutti i fronti per assistere e garantire ai malati e ai contagiati le cure migliori, a loro va tutta la nostra riconoscenza; anche i carabinieri sono molto attivi così pure la protezione civile che ha messo a disposizione alcuni volontari per portare la spesa e i medicinali a casa agli anziani».

LE INFORMAZIONI

Sapere subito dei contagi ci aiuterebbe a dar manforte alle persone coinvolte sottolinea Govetto - spiegando poi anche a coloro che magari hanno avuto contatti di recente con loro, come comportarsi, come gestire la quarantena, come approcciarsi alla gravità della situazione, in sostanza muoverci in maniera diversa senza incorrere nel rischio di generare clima di sospetto a ansia che non giova ad alcuno».

I DATI PERSONALI

Proprio su questo tema è intervenuto lunedì il capo della Protezione civile Borrelli il quale ha prodotto un sollecito formale a tutti i presidenti di Regione, affinché sia consentita la comunicazione dei dati personali a tutta una serie di soggetti, da quelli sanitari (servizi distrettuali, medici di famiglia, responsabili di strutture residenziali protette pubbliche e private), ai sindaci, quali ufficiali sanitari del proprio territorio e responsabili della Protezione comunale, alle forze dell'ordine che possono essere chiamate in situazioni di pericolo a intervenire in luoghi o su persone potenzialmente infettive, così come ricorda Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg. «Da qualche giorno - spiega Spitaleri - con l'aggravarsi dell'epidemia Covid-19, si è alzata la richiesta da parte dei sindaci e dei medici di famiglia di poter disporre delle informazioni sanitarie relative a positività e quarantene. Si tratta certo di un dato sanitario, particolarmente protetto della normativa sulla privacy, ma che in questo caso, cede rispetto alle esigenze sanitarie pubbliche. Questi dati sono gestiti tramite Insiel - continua il membro della Paritetica - dalle Aziende sanitarie regionali e in particolare dai Dipartimenti di prevenzione, spesso poco citati, ma preziosi in questa fase. Naturalmente, i dati sanitari possono essere utilizzati esclusivamente per interventi di servizio nelle rispettive competenze e non possono essere resi pubblici. Si tratta di dati sanitari che attengono a una emergenza sanitaria relativa a un evento epidemico di particolare rilevanza, accertata e censita dai Dpcm delle ultime settimane, dal Dln 14 dello scorso 9 marzo e dalle ordinanze della Protezione civile nazionale. Il quadro normativo e le esigenze di tutela sanitaria pubblica rendevano già chiara la situazione almeno da una settimana, ma a volte - conclude Spitaleri - anche nelle emergenze si rende necessario il famoso pezzo di carta' per attivare i processi di corresponsabilità tra le diverse istituzioni».

