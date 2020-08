LA COMMESSA

OSOPPO La Fantoni fornirà 20mila piani per i banchi anti Covid che il Ministero dell'Istruzione sta distribuendo alle scuole di tutta Italia. E per realizzarli userà esclusivamente legno da riciclo, rendendo questi modelli in piena sintonia con i principi dell'economia circolare e quindi rendendo anche questi banchi un esempio educativo per le nuove generazioni. Un primo lotto di fornitura di 20mila piani già nobilitati e rifiniti secondo le direttive ministeriali sarà consegnato a partire dal 4 settembre a uno dei raggruppamenti di imprese che si sono aggiudicati l'appalto. Ed è probabile che nelle prossime settimane giungeranno ulteriori ordini. Sempre evasi, ovviamente, con un prodotto 100% sostenibile.

«Il fatto che questi banchi siano frutto dell'economia circolare commenta l'amministratore delegato Paolo Fantoni - ha un importante valore educativo visto che saranno utilizzati nel percorso di formazione e crescita culturale delle giovani generazioni di tutta Italia».

La Fantoni è in prima linea nello sviluppare un modello produttivo sostenibile e in tale strategia si inseriscono i consistenti investimenti già fatti e in corso di realizzazione per un utilizzo sempre più ampio di legno da raccolta differenziata.

Il Gruppo produce autonomamente resine, impregna la carta per la nobilitazione dei propri pannelli e, grazie alle centrali idroelettriche e agli impianti di cogenerazione, contribuisce notevolmente al proprio fabbisogno energetico.

