LA COLLERAPORDENONE E UDINE Per i commercianti, basta così. La loro pazienza, già messa a dura prova dal fatto di essere sempre stati i primi a pagare ogni stretta, ogni fascia di restrizioni e ogni colore, è arrivata a quota zero. E adesso che il Friuli Venezia Giulia rischia davvero la zona gialla (con i primi limiti che tornerebbero, anche se blandi, per i ristoranti e i bar), c'è aria di rivolta. Volutamente tra virgolette, perché...