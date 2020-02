IL PROGETTO

CIVIDALE La Cividale antica sarà raccontata con le nuove tecnologie. I nuovi strumenti si mettono a disposizione della cultura, nella città ducale. Un progetto ambizioso che, con un occhio rivolto al passato, è proiettato verso il futuro. Proprio per discutere di come ravvivare e valorizzare le opere d'arte e i paesaggi dell'Adriatico Cividale ha ospitato i partner del progetto Interreg V-A Italia-Croazia Recolor, di cui essa stessa fa parte. Recolor è stato finanziato dall'Asse prioritario 3 (per la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale) del programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 per rendere il patrimonio naturale e culturale strumento per uno sviluppo del territorio sostenibile e maggiormente bilanciato. Per farlo, gli otto partner coinvolti hanno a disposizione un budget di oltre 2 milioni di euro e 30 mesi di lavoro (dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2021). «Il Comune di Cividale ha ricordato Giuseppe Ruolo, assessore ai progetti europei - ha sempre valutato positivamente l'opportunità di avvalersi delle risorse finanziarie comunitarie per incrementare l'esperienza di cooperazione, sviluppo e sperimentazione di nuove attività. I progetti europei rappresentano infatti occasioni di altissimo livello che aiutano le città medio-piccole, come la nostra, a crescere in vari ambiti». Il Comune di Cividale del Friuli, a cui sono destinati 329 mila euro, si propone di raccontare la trasformazione di alcuni aspetti del suo paesaggio, rendendo visibile, e soprattutto comprensibile, ciò che non è più sotto gli occhi di cittadini e turisti. Per dare un volto a questa cultura invisibile si ricorrerà alle tecnologie più innovative, utilizzando, però, tutte le fonti disponibilI. Coinvolti il Monastero di Santa Maria in Valle, con il Tempietto Longobard, il cosiddetto Ipogeo Celtico, la piazza Paolo Diacono.

