La Cisl: «Serve una riforma sociale vera Il reddito di cittadinanza non basta»

IL SINDACATOUDINE La Cisl chiede a gran voce una riforma sociale, con nuove misure di aiuto pensate su misura per il territorio. Secondo il segretario del sindacato, Alberto Monticco, per combattere una povertà che è ormai sotto gli occhi di tutti, la via maestra è creare nuovi posti di lavoro, anche intervenendo sui centri per l'impiego, che oggi, dice, sarebbero «ampiamente sottoutilizzati». «Quello che notiamo dal nostro osservatorio afferma Monticco è una povertà molto diffusa sul nostro territorio: una povertà che si esprime...