IL COMMENTOUDINE La Cisl di Udine interviene sulla questione delle panchine in via di rimozione, sottolineando come nel quartiere servano più servizi per la comunità. «L'inclusione passa attraverso la prevenzione, i servizi, i controlli e le iniziative di comunità»LA SEDELa questione Borgo Stazione interessa da vicino anche la Cisl di Udine, che proprio all'angolo tra via Ciconi e via Percoto ha le sue sedi, dove quotidianamente decine...