La Cisl: bene pressing di Rosolen ma serve di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISTRUZIONEUDINE Secondo la Cisl, la carenza cronica di personale dirigente ed amministrativo della scuola rappresenta senz'altro «un'enorme criticità cui va trovata soluzione, ma i problemi in cui versa il comparto dell'istruzione (anche) in Friuli Venezia Giulia sono molto più estesi. Ben venga, dunque, l'intervento romano dell'assessore Rosolen, ma occorre guardare anche più in là». A sostenerlo è il segretario della Cisl Fvg, Franco Colautti. «Se consideriamo il trend delle nascite degli ultimi anni, non è difficile prevedere...