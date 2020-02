IL SINDACATO

UDINE Un confronto costante e codificato per gestire il processo di riorganizzazione delle aziende sanitarie incominciato dal primo gennaio scorso e per concertare assieme anche la programmazione. A chiederlo, attraverso l'istituzione di un tavolo permanente, la Cisl Fvg, che ieri si è rivolta all'assessore regionale Riccardo Riccardi, facendo il punto sul sistema. «Partendo dal costo della sanità in regione e dalla possibilità che questo sistema si mantenga in qualità nel tempo ha esordito Luciano Bordin abbiamo valutano il percorso adottato nella prima riforma sulla struttura delle aziende, con la riduzione da cinque a tre, e successivamente ci siamo concentrati sulla seconda parte del riordino, ovvero quello della programmazione. C'è una evidente necessità di mettere assieme tempi e modi per far si che questi processi diano le risposte attese. Al momento però non riusciamo ancora a capire la direzione che assessorato e vertici aziendali intendono prendere su molte questioni urgenti, dalla territorialità alla continuità assistenziale, dalle liste d'attesa alla gestione dei codici bianchi nei pronto soccorso». Da qui la richiesta di un tavolo «non sporadico ma codificato». In particolare i sindacalisti sulle liste d'attesa, hanno messo in luce come i medici di base forniscano «esami non sempre appropriati, e non è più ammissibile che se una persona chiede un controllo o una visita privatamente, i tempi si accorciano di molto». Ad un mese e mezzo dalla partenza delle nuove aziende sanitarie «urge fare il punto della situazione per capire come governare assieme ai lavoratori queste riorganizzazioni ha spiegato Nicola Cannarsa, delegato alla Sanità - soprattutto in termini di lavoro, apertura sulle 24 ore di alcuni servizi proprio per abbattere le liste, così come sul cronico affollamento dei pronto soccorso per codici bianchi o verdi, cercando assieme delle soluzioni e degli strumenti innovativi». Dalla Cisl Fvg perplessità sono emerse pure sulla retromarcia relativa ai Cap. Apprezzamenti invece per la firma dell'accordo-ponte per la proroga delle risorse aggiuntive regionali.

