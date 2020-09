LA POLEMICA

UDINE È un attacco duro e diretto quello che la federazione sindacale Cimo-Fesmed rivolge alla Regione. Lo fa dopo le ripetute richieste di incontri per concordare le linee di indirizzo su numerosi temi, tra cui il regolamento aziendale sulla libera professione e le convenzioni tra aziende pubbliche e private, l'accordo regionale sul finanziamento dei fondi dell'Arcs e ancora i riconoscimenti delle attività di tutoraggio e insegnamento negli ospedali, il lavoro precario e il protocollo d'intesa tra Regione e università. «Quanto richiesto è indispensabile per l'applicazione del contratto medici già scaduto il 1. gennaio 2020 spiega il segretario regionale, Giulio Andolfato - ma soprattutto per dare attuazione alla riforma regionale voluta e intrapresa da questa Giunta. Una riforma i cui risultato, secondo la Cimo sono devastanti sulla rete ospedaliera regionale. L'applicazione del contratto dei medici viene rinviata tra il silenzio complice di molte sigle sindacali. Le progressioni di carriera sono bloccate da prima dei tempi della Serracchiani. L'assessore Riccardi si atteggia come l'uomo solo al comando. Rispetto ai suoi predecessori, non risponde al telefono, non ha una mail, demanda alla sua segreteria, gentile, ma è un muro di gomma impenetrabile. La quotidianità dei rapporti con i maggiori delegati sindacali sostiene - è la base di un vivere democratico che ha lunga tradizione nella nostra regione. Sottrarsi al confronto non servirà a salvarsi dalla valanga di critiche che sta montando, in ogni settore del pianeta sanità regionale. Avevamo previsto tutto, sin dai primi incontri, poi chiusi come le porte delle stanze dei bottoni regionali. Come sono chiusi da mesi presìdi ospedalieri fondamentali per decongestionare le attività degli ospedali principali, con la foglia di fico del Covid, utile a nascondere la vergogna di una riforma che di fatto è una liquidazione della gloriosa e radicata rete ospedaliera regionale, in favore di un territorio mutilato dei suoi ospedali. Abbiamo decine di sale operatorie attrezzate e a norma, che vengono tenute chiuse per non pagare lo straordinario al personale, ma in compenso si pagano le convezioni con altre regioni ed altre strutture private. Così gli ospedali resistono per offrire cure immediate nei casi emergenti, mentre la prevenzione, la programmazione delle malattie sono abbandonate alle iniziative dei singoli. Cividale, Maniago, Spilimbergo, Gemona, Sacile dice ancora - stanno capitolando. L'ospedale di Udine soffre, il nostro pronto soccorso è diventato un posto di frontiera, intasato perennemente». E, rivolgendosi al presidente Fedriga, Cimo-Fesmed ricorda che tutto questo «pesa sulle suo spalle. Abbiamo mandato una richiesta ancora a fine marzo. Poi ne sono seguite altre. L'ultima l'8 settembre. Siamo ancora in tempo a cambiare rotta».

Lisa Zancaner

