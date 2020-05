L'ARCIDIOCESI

UDINE Un appuntamento non scontato, lasciato alla decisione dei vescovi. Monsignor Andrea Bruno Mazzocato desiderava agire, ma ha coinvolto nella decisione i suoi preti, i diaconi e i religiosi, che all'unisono non hanno avuto dubbi e spinto all'azione. Ieri, alla vigilia di Pentecoste, i presbiteri della Chiesa udinese si sono ritrovati tutti alcuni idealmente perché impediti dalle condizioni di salute in duomo a Udine per celebrare con l'arcivescovo la messa del Crisma, quella in cui rinnovano le loro promesse sacerdotali e che abitualmente si celebra il giovedì santo. Quest'anno la pandemia ha bloccato la vita pubblica delle comunità cristiane proprio all'inizio della Quaresima e così anche tutte le celebrazioni del Triduo pasquale non hanno potuto essere celebrate insieme e in presenza.

SIMBOLO PER LA COMUNITÀ

Dal 18 maggio il lockdown è finito, si è potuto tornare alla celebrazione della messa con i fedeli presenti, seppure mantenendo tutte le norme di sicurezza anti-Covid. E a soli dieci giorni dal riavvio, la diocesi di Udine ha voluto riprendere il cammino comunitario con un appuntamento collettivo dal marcato significato simbolico: il ricordo delle promesse fatte da ciascun sacerdote nel giorno dell'ordinazione, perché siano «spirito di comunione e di profezia per questo tempo nuovo e imprevedibile che stiamo attraversando», ha sottolineato l'arcivescovo. In sostanza, un richiamo a ripartire dai fondamentali in mezzo al Popolo di Dio. Se la messa del Crisma doveva essere «recuperata», lo si doveva fare entro il tempo pasquale che, giunto al termine, ha offerto un'opportunità da «condizioni straordinarie», la celebrazione alla vigilia di Pentecoste: «Un segno forte che Gesù risorto è in mezzo a noi ha considerato l'arcivescovo all'inizio della sua omelia e ci sta donando una grazia speciale per vivere questo difficile tempo di prova». Ha elencato i «piccoli fatti» che gli hanno suggerito che questa celebrazione «porti con sé una grazia particolare»: la festività della discesa dello Spirito Santo che la Chiesa celebra oggi; «il desiderio unanime di non rinunciare all'appuntamento»; le esperienze d'incontro vissute nelle foranie da quando è ricominciata la vita pubblica delle parrocchie.

L'IMPORTANZA DELL'INCONTRO

Un punto su cui l'arcivescovo si è particolarmente soffermato, considerando «incontri edificanti» quelli che ha avuto con i sacerdoti sul territorio, quando «ci siamo rivisti in faccia e anche in sincera comunione di cuore e di fede». Sono stati momenti in cui, ha confessato, sono emersi i racconti di ciò che ha rappresentato il lockdown per i consacrati. «La condizione un po' monastica dei mesi scorsi è stata descritta con espressioni, a mio parere molto significative, quali: È stato come un corso di esercizi spirituali, C'è stato più tempo per la preghiera, per la meditazione e per la lettura di libri di qualità spirituale ha condiviso ieri l'arcivescovo - E ancora: La sospensione del ritmo frenetico delle tante cose da fare ha permesso di rientrare in contatto profondo con se stessi, La celebrazione dell'eucaristia, con i banchi vuoti davanti, ha aiutato a riscoprire che c'è una comunione spirituale con la comunità che si esprime nella preghiera di intercessione». La conclusione di monsignor Mazzocato è stata che «il digiuno di attività e di rapporti non ci ha disorientati e messi in crisi», ma ha consentito di mettere a fuoco domande «importanti». Tra le altre, «a che scopo sono prete e che senso ha il mio esserlo nell'attuale contesto sociale». Un tempo di «deserto e spoliazione», dunque, come occasione favorevole «per ritrovare l'essenziale» della vocazione. Festeggiati anche 31 giubilei sacerdotali (dai 25 ai 70 anni di messa) e diversi giubilei di professione religiosa.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA