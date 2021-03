Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIUDINE «Dietro al record di contagi e decessi in Fvg esistono precise responsabilita' politiche». Lo sostiene la Cgil in una notafirmata da Roberto Treu, segretario regionale Spi. «L'accelerazione della mortalità e del decremento demografico registrata nel 2020 in Fvg è evidentemente legata ai decessi legati alla pandemia, che dall'inizio della seconda ondata mostrano un'incidenza praticamente doppia rispetto alla media...