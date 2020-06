«I numeri parlano chiaro, confermando che in questa fase la gestione dell'emergenza e del sostegno al reddito riveste tuttora un carattere di massima priorità e rappresenta la componente preponderante degli interventi del Governo». Il segretario della Cgil Fvg Villiam Pezzetta commenta così i dati diffusi oggi dall'Inps, che anche a maggio, dopo aprile, hanno visto il Friuli Venezia Giulia attestarsi su una quota di 20 milioni di ammortizzatori sociali autorizzati, di cui quasi 12 di cassa integrazione e 8,5 milioni di Fondo di solidarietà. Nei primi cinque mesi dell'anno il totale delle ore autorizzate si attesta già a quota 41 milioni (oltre 31 di cassa integrazione e quasi 10 di Fis), il 40% rispetto al picco storico della nostra regione, toccato nel 2014 con 29 milioni di ore, ma in dodici mesi e non in meno di metà anno. «I lavoratori fermi sono ancora decine di migliaia dichiara Pezzetta ed è per questo che la Cgil insiste sulla necessità di rifinanziare gli ammortizzatori sociali per estendere il blocco dei licenziamenti fino alla fino a dicembre». Ed è proprio in considerazione dell'ampiezza del ricorso agli ammortizzatori che la Cgil non considera prioritario il tema dell'eventuale agosto lavorativo nelle aziende italiane e della regione: «Da parte nostra non c'è un no pregiudiziale all'ipotesi che alcune aziende ricorrano a questa opzione spiega ma siamo contrari a un via libera generalizzato che in questo momento, peraltro, sono ben poche imprese a sollecitare».

