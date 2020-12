La Cgil parla di dati choc e accusa la Regione. «Sull'elevato numero di contagi e di vittime incidono errori, ritardi e sottovalutazioni nel governo del sistema socio-sanitario regionale. Non soltanto il deficit di assunzioni, ma anche la gestione delle case di riposo, con la mancata individuazione di strutture per l'isolamento dei contagiati non gravi, i problemi dei dipartimenti di prevenzione nel seguire tamponi e tracciamenti, l'inadeguata azione delle Usca». Questa la reazione della Cgil Fvg ai dati diffusi dall'Osservatorio nazionale, che vedono attualmente il Fvg secondo in Italia alle spalle soltanto della Valle d'Aosta per mortalità. «Una fotografia in pieno contrasto con la narrazione della Giunta e dell'assessore Riccardi sulla presunta eccellenza di questa regione». All'attacco anche Salvatore Spitaleri, ex segretario Pd e oggi membro della Paritetica, che se la prende con il sindaco di Udine, dopo che, all'incontro con il direttore dell'AsuFc ha detto che il nostro sistema ha dimostrato solidità. «Fontanini doveva porre domande chiare e precise a Braganti, su come i servizi sanitari di Udine siano precipitati in questa pesantissima situazione, con la fila di ambulanze con i malati a bordo fuori dal Pronto Soccorso e i medici di base lasciati a se stessi, e su quali sono i piani per uscirne. Invece ci hanno mostrato un imbarazzante siparietto ad uso mediatico».

