LA POLEMICA

UDINE Se, sulle prime, la Cgil aveva scelto di non commentare l'adesione del direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti al flash mob di protesta di Associazione Tutela diritti del malato e Uil che chiedeva nuove assunzioni, alla fine ha dissotterrato l'ascia di guerra. «Ci limitiamo a ricordare al direttore generale che il datore di lavoro è lui. Se in Asufc manca personale, come lui stesso candidamente ammette, dovrebbe spiegarne con chiarezza le ragioni ai lavoratori e ai cittadini», dicono in una nota il segretario generale Cgil Natalino Giacomini e Andrea Traunero (Fp). «Troviamo sconcertante che il direttore generale, dopo mesi di mancate risposte a specifiche richieste in materia, aderisca a una manifestazione organizzate per chiedere assunzioni. Tutti sapevano che con l'autunno e l'inverno si sarebbe andati incontro a una seconda ondata, così come si sapeva che esisteva un pesante ritardo nelle liste di attesa su visite, esami e interventi non inerenti al Covid. D'estate, però, né le Aziende sanitarie né la Regione hanno fatto nulla. Le colpe sono da ricercare più in alto? Braganti lo dica con chiarezza, togliendosi così dalla grottesca posizione di chi protesta contro se stesso». La Cgil polemizza anche sui numeri: «Dire che sono state deliberate 934 assunzioni complessive e che solo la metà è stata coperta non è una risposta. Il direttore generale non dice qual è il dettaglio delle figure cercate, che tipo di contratti sono stati proposti. L'unico dato certo, a quanto ci risulta, è che tra pensionamenti e nuove entrate siamo sostanzialmente fermi ai livelli di inizio anno». Pronta la controreplica di Braganti. Ricordando «che l'appello per l'assunzione di infermieri la Direzione lo sta lanciando da mesi, è singolare che proprio la Cgil esprima perplessità sul dato dei 934 posti (che riguardavano solamente infermieri) visto che il 9 dicembre la Direzione aziendale ha trasmesso alla Cgil in risposta a una loro richiesta una nota sull'argomento». E il direttore ne riporta uno stralcio. Se alla Cgil risultavano 198 unità in meno nel comparto fra dicembre 2018 e settembre 2020, Braganti rileva che dal suo insediamento il 1. gennaio scorso ad ottobre «il personale del comparto ha registrato una variazione in incremento di 88 unità tra tempi determinati e indeterminati». Poi, «tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019 c'è stata una riduzione di 286 unità, quindi il dato 198 è semplicemente la differenza tra il delta negativo prodotto nel corso del 2019 da altra direzione generale e le 88 unità che invece questa direzione ha assunto». Braganti rimarca di aver fatto tutti gli sforzi possibili per acquisire personale «Dopo un primo avviso di fine 2019 che ha permesso l'ingresso di due soli infermieri in gennaio-febbraio, dopo l'approvazione della graduatoria regionale, sono iniziati gli scorrimenti con ingressi da marzo in poi per 259 unità fino a novembre e una previsione di ingresso di soggetti che hanno già accettato di ulteriori 36 unità in dicembre». «Sempre con lo scorrimento del concorso regionale sono stati stabilizzati con passaggio a tempo indeterminato 114 infermieri già in azienda a tempo determinato e sono stati assunti altri 5 infermieri per mobilità o ricostituzione del rapporto di lavoro». Con l'infornata dei neolaureati in infermieristica e un nuovo avviso del 20 novembre, ci sono state «50 adesioni», di cui a novembre «1 ingresso e altri 43 sono previsti a dicembre e 6 a gennaio 2021. In ogni caso avendo esaurito le nostre procedure di reclutamento attivate, stiamo chiedendo l'utilizzazione di una selezione a tempo determinato attivata da Asugi e permanendo il Bando aperto in Arcs di reclutamento di professionisti in pensione o libero professionisti che si rendessero disponibili, come Azienda ci rendiamo immediatamente disponibili alla contrattualizzazione». Dal riepilogo di assunzioni covid inviato alla Protezione Civile nazionale «risulta da parte di Asufc la contrattualizzazione di 232 unità di personale delle quali 147 medici, 42 infermieri e 43 di altre qualifiche che al netto dei tempi determinati e indeterminati già conteggiati porterebbe l'incremento sia per Codiv che per potenziare l'organico normale a 310 unità in più» a fine ottobre.

