LA CERIMONIA

UDINE Nata alla fine di febbraio del 1991, la Protezione civile di Udine compie 30 anni e dedica la sua sede in piazza Unità d'Italia (in attesa di quella nuova) a Giuseppe Zamberletti, il commissario per il terremoto del 1976 in Friuli e padre del Dipartimento sempre in prima linea nelle emergenze. Ieri, nel corso di una cerimonia è stata quindi scoperta la targa in suo onore, iniziativa figlia di una mozione presentata dal consigliere comunale Andrea Cunta (Lega) e approvata all'unanimità dal consiglio comunale, che cita: È dalla cruda realtà del sisma del Friuli che nasce il suo, e oggi nostro, insostituibile volontariato organizzato della Protezione civile. «La squadra di Udine ha detto il sindaco Pietro Fontanini -, sarà intitolata a Zamberletti, in ricordo dell'opera che ha svolto nell'emergenza e nella ricostruzione. E proprio nella ricostruzione è nata l'idea di costituire la Protezione civile, un'idea nata in Friuli e allargata a tutta Italia. Se esiste la Pc, che anche nel corso della pandemia sta dando un aiuto fondamentale alla popolazione, lo dobbiamo alla terra friulana, ai friulani e a lui». Lo stesso sindaco ha poi sottolineato che la Protezione civile udinese avrà una nuova sede (l'ipotesi è al Partidoor): «La Regione ha detto -, ha già concesso una prima tranche di finanziamento per realizzarla, un obiettivo che consentirà di operare ancora meglio nelle emergenze». Alla cerimonia ha partecipato anche il vicegovernatore della Regione Fvg con delega alla Pc, Riccardo Riccardi: «Del testamento morale e culturale che ci ha lasciato l'onorevole Giuseppe Zamberletti, protagonista indiscusso della ricostruzione post terremoto 1976 e padre della moderna Protezione civile ha detto -, voglio ricordare due insegnamenti preziosi che riguardano l'importanza della prevenzione degli eventi, così da renderli meno invasivi, e l'intuizione e la conquista della protezione civile europea ottenuta grazie al suo lavoro. I 30 anni del gruppo udinese sono un traguardo di valore ma anche un'esperienza da tramandare affinché possa proseguire nelle nuove generazioni». «Se non avessimo avuto un sistema di protezione civile in grado di adattarsi dal punto di vista organizzativo anche ad emergenze diverse ha concluso il vicegovernatore, sottolineando la necessità di allargare sempre più le competenze -, avremmo fronteggiato la pandemia con più difficoltà. L'emergenza sanitaria ha aperto un fronte di assistenza delle persone che è ancora molto più ampio e complesso rispetto alla gestione delle catastrofi naturali».

Al.Pi.

