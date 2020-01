LA CERIMONIA

GEMONA L'Epifania decolla a Gemona con la nuova formula varata quest'anno. Con visitatori fors'anche «quadruplicati», come si spinge a dire il sindaco della cittadina pedemontana Roberto Revelant. Secondo lui il nuovo format, spalmato su un intero weekend invece che essere concentrato solo sul giorno dell'Epifania, ha colto nel segno, tanto che, annuncia, il prossimo anno la formula sarà riproposta e potenziata. «L'esperienza di quest'anno ci è servita per rompere il ghiaccio. Nel 2021 avremo ulteriori offerte da proporre alla comunità».

A giudizio di Revelant, fra sabato e ieri (il giorno clou, con l'Epifania del tallero), Gemona è stata pacificamente invasa da «migliaia di persone, almeno tre o quattro volte i visitatori degli altri anni». «Abbiamo pensato ad un'edizione un po' rivisitata rispetto al passato, ricalibrando l'offerta turistica di un giorno per proporre tre giornate di eventi, dal sabato al lunedì. Domenica è stata proposta la cerimonia con la solenne benedizione del sale e dell'acqua nella chiesa, una vecchia tradizione ripresa grazie al coinvolgimento della Parrocchia di Gemona e di tutte le borgate. La gente ha risposto positivamente, grazie al ricco calendario di iniziative predisposto. La cerimonia del tallero rappresenta senz'altro un richiamo importante, cui abbiamo aggiunto anche l'arrivo dei Magi a cavallo, il corteo delle borgate ed uno spettacolo pirotecnico, che ha coinvolto la comunità», dice il sindaco. L'indotto, assicura, c'è stato eccome, per i negozi e i locali della città. A fare da richiamo per i turisti anche il castello, grazie alla riapertura (per la prima volta dopo il terremoto) della parte delle ex carceri con la mostra leonardesca: «In quindici giorni - dice Revelant - ci sono stati più di duemila visitatori in castello».

AUTORITÀ

L'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, nella sua omelia nel duomo di Santa Maria Assunta, ha ricordato le origini della messa del tallero (nata come un'offerta della popolazione al parroco), sottolineando come «conservando lungo i secoli» questa tradizione, i gemonesi hanno «voluto esprimere la stessa fede dei Magi. Il duomo era sentito come il centro di tutta la vita sociale». Ma ricordando la genesi di questa tradizione monsignor Mazzocato ha invitato i fedeli a ricordare che «abbiamo bisogno di luce nei nostri pensieri e desideri, nei nostri progetti e nelle nostre decisioni. Abbiamo bisogno di luce non tanto per fare le piccole scelte, su cosa comprare al centro commerciale, ma per non perdere di vista i grandi valori». «L'offerta del tallero - ha concluso - è una bella tradizione purché resti vivo lo spirito che l'ha fatta nascere». In sintonia il messaggio del presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin sul valore simbolico della tradizione oggi come segno di concordia e di volontà di collaborazione. «L'impegno che il consiglio regionale rinnova con la presenza a questa cerimonia - ha detto - è soprattutto rivolto alle famiglie e ai giovani, a creare condizioni favorevoli al lavoro e a contrastare il calo demografico». Secondo l'assessore regionale Barbara Zilli la rievocazione medioevale e il dono del tallero nella messa «sono un'occasione per approfondire la conoscenza del passato e per affrontare con rinnovato slancio le sfide del presente».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA