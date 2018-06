CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CATTURAUDINE È stato rintracciato e catturato dalla Polizia di Stato di Udine in Colombia, suo Paese d'origine, un uomo di 46 anni, Edinson Gonzalez Vivas, che il 1° novembre 2009 era stato fermato insieme a un connazionale a Pradamano dai Carabinieri al termine di un inseguimento e trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina. I due, che si trovavano a bordo di una vettura, all'intervento dei carabinieri avevano tentato la fuga, ma erano stati fermati. In seguito avevano opposto anche resistenza fisica. L'attività investigativa...