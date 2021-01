LA CAMPAGNA

UDINE Sarà la Protezione civile a portare le fiale di vaccino nelle case di riposo. Un carico preziosissimo quello che da martedì 2 febbraio salirà a bordo dei mezzi del gruppo comunale di Udine.

L'ASSESSORE

Come spiega il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, nell'operazione «saranno impiegati circa 10 uomini della Protezione civile a settimana. Per il momento abbiamo impiegato il gruppo di Udine per questioni logistiche. Le prossime settimane probabilmente interesseremo anche i comuni vicini». Fra il 2 e il 9 febbraio dovrebbero essere raggiunte in tutto otto strutture per anziani, di cui tre già il primo giorno. Le case di riposo che dovrebbero essere raggiunte in questa fase sono quelle di Majano, Cervignano, Mortegliano, Codroipo, San Giorgio di Nogaro, San Daniele, Palmanova, Ajello

LE STRUTTURE

Come chiarisce il direttore della Protezione civile regionale, Amedeo Aristei, «noi riceviamo dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale le disposizioni per il trasporto dalla farmacia dell'ospedale alle varie case di riposo che devono somministrare i vaccini al personale e agli ospiti. Riceviamo di giorno in giorno le destinazioni e mettiamo a disposizione il gruppo comunale di Protezione civile». Per il gruppo udinese, prosegue Aristei, è la prima volta in questo ruolo. Il servizio di trasporto dei vaccini, infatti, sta partendo in questi giorni, visto che in precedenza «era assicurato con i trasporti sanitari. Ma siccome sono molto impegnati, ci hanno chiesto se eravamo disponibili». Una richiesta che, dice, è arrivata solo da AsuFc per il momento e ci siamo messi a disposizion. Se ci sarano altre necessità anche verso altri luoghi, non c'è problema». Per questioni baricentriche quindi, sarà il gruppo udinese coordinato da Graziano Mestroni il primo a partire. Poi si farà un po' a rotazione.

IL GRUPPO UDINESE

«L'Azienda sanitaria ci darà il contenitore già imballato, a temperatura garantita, che trasporteremo nelle case di riposo. È la prima volta», conferma Mestroni, interpellato dal cronista in merito alla notizia apparsa anche sul portale. Il gruppo udinese, chiarisce, si era già occupato di un incarico cruciale quando, durante la prima ondata, aveva «garantito i trasporti dei tamponi per le analisi dall'ospedale di Udine a quello di Trieste, con quattro corse al giorno». Ora un nuovo «lavoro delicato» per dirla con le parole di Mestroni, che sarà affidato «a sette o otto volontri esperti, affidabili e preparati». Se ora è coinvolto il gruppo udinese, «poi - spiega il direttore regionale Aristei - faremo un po' a rotazione in base alla disponibilità delle varie squadre, di volta in volta. Nei prossimi giorni, infatti, saremo impegnati con i volontari anche a sorvegliare i punti di salita e discesa dai mezzi pubblici per garantire un ritorno in sicurezza a scuola per i ragazzi delle superiori.

SUPERIORI

E proprio in tema di trasporti, i presidi continuano a ricevere segnalazioni di difficoltà da parte delle famiglie, soprattutto per il secondo turno delle lezioni, dalle 10 all1 5. Dopo il Magrini-Marchetti di Gemona e il Marinoni di Udine, anche allo Stringher la dirigente Monica Napoli spiega che «stanno arrivando continuamente mail di segnalazione. Le difficoltà illustrate riguardano Cerneglons di Remanzacco, San Pietro al Natisone e Campoformido». Lo schieramento di mezzi extra sarà comunque imponente, con quasi 460 corse in più ogni giorno sul territorio provinciale. Coinvolti una sessantina di operatori privati con i bus turistici. Domani ci sarà il vero banco di prova.

Camilla De Mori

