UDINE Fra polemiche e ritardi è partita anche in provincia di Udine la vaccinazione a casa dei circa tremila anziani fragili ritenuti intrasportabili che attendevano da settimane che arrivasse il loro turno. Una campagna complessa, che richiede tempi lunghi, per ammissione degli stessi addetti ai lavori, anche per la delicatezza dei pazienti coinvolti. Lo snodo potrebbe arrivare dalla partecipazione dei dottori di famiglia. L'accordo in Fvg non si è ancora trovato, ma oggi ci sarà una nuova seduta del tavolo tecnico fra la Regione e i sindacati dei medici di base e si spera nella quadra. Come ha spiegato l'assessore Riccardo Riccardi in regione sono 7.200 gli over 80 che si sono prenotati per il vaccino a casa, operazione che «si dovrebbe concludere con la somministrazione della doppia dose indicativamente entro la fine di aprile o al massimo entro la metà del mese di maggio. Il numero si è ridotto rispetto alle preventivate 15 mila unità, perché molti si sono già recati autonomamente presso i centri allestiti in regione» mentre per altri «si sta prendendo in esame la possibilità di organizzare dei trasporti protetti» nei centri vaccinali». In AsuFc «la campagna ha preso il via lunedì - dice Riccardi - ed entro la fine della settimana saranno circa una sessantina» le prime dosi inoculate. «Quando poi verrà firmato l'accordo con i medici di medicina generale, anche questi verranno coinvolti nella campagna a domicilio». Secondo i primi report il tempo stimato per portare a termine ogni vaccino si aggira intorno ai 60 minuti (ma nella Bassa hanno fatto due vaccini in un'ora).

«Abbiamo notizie che stanno invitando caldamente diversi anziani, anche quelli fragili, a recarsi nei centri vaccinali perché non sanno quando potranno organizzare le vaccinazioni a domicilio nella loro zona», dice la consigliera regionale del Pd Mariagrazia Santoro, che spiega di aver raccolto «diverse segnalazioni», anche da persone con difficoltà di deambulazione, a cui, in alcuni casi sarebbe stata prospettata anche l'ipotesi di un trasporto protetto. Secondo Riccardi, però, «il Pd non sa più che santo votarsi». Intanto il centro vaccini allestito al palazzetto di Cividale continua a macinare iniezioni. Ma lunedì c'è chi ha dovuto aspettare anche oltre un'ora. Lo conferma monsignor Livio Carlino, che ha accompagnato un sacerdote anziano: «Sono cose che capitano quando si ha a che fare con gli anziani: c'è chi arriva senza carte o con le carte non compilate. Bisogna avere un po' di comprensione. Hanno ritardato di un'ora. La prossima volta funzionerà sicuramente meglio».

Alberto Volpe (Aism Udine e Fish) sta facendo la sua battaglia «serrata» per gli estremamente vulnerabili, «che a livello regionale non sono stati ancora presi in considerazione. In questa fase la prima categoria che va vaccinata dopo gli over 80 sono gli estremamente vulnerabili, a domicilio. Ci sono tabelle molto chiare che indicano queste priorità in un documento ministeriale dell'8 febbraio. Ma la Regione fa finta di non conoscerlo». Fra gli over 80 intrasportabili, aggiunge, «mi è stato segnalato il caso di una malata di sclerosi multipla che ha 80 anni, con l'ossigeno e una disabilità elevata, che ancora sta attendendo il vaccino a casa nella zona di Palmanova. Ne devo discutere con il direttore del distretto della Bassa». Ma il direttore del distretto Luciano Pletti assicura: «Non abbiamo ancora il piano completo dei vaccini a domicilio dei diversi comuni. La campagna è complessa. Non siamo in grado di dare alle persone certezze sui tempi. Ho risposto ai figli della signora che tengo presente la segnalazione e che nel momento in cui faremo l'uscita per Palmanova, che potrebbe essere la prossima settimana, terremo presente questa esigenza». Nella Bassa «ci sono già dei medici di base che si sono offerti volontari per vaccinare gratis nelle zone in cui non hanno l'ambulatorio. La prossima settimana so di poter contare già su un collega che farà gratuitamente due pomeriggi», dice Pletti. Ma l'intesa regionale è ancora in fieri. Questa mattina i sindacati sono stati chiamati al gruppo tecnico ristretto per discutere dei vaccini, come confermato da Stefano Vignando (Snami). Khalid Kussini (Fimmg) si dice «speranzoso» sulla possibilità di arrivare ad un accordo.

