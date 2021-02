LA CAMPAGNA

UDINE Ci siamo, la campagna vaccinale entra nel vivo e per la prima volta si sposta dai centri protetti (ospedali e case di riposo) alla popolazione. Da oggi, infatti, via alla prenotazione delle iniezioni dedicate ai circa 108mila ultraottantenni residenti in regione. Quindicimila di questi, però, non dovranno fare nulla: essendo i più fragili (si parla dei titolari del programma regionale e dell'assistenza domiciliare) saranno contattati direttamente dalle Aziende sanitarie. Tutti gli altri avranno a disposizione tre canali: i Cup, oppure le farmacie abilitate. Le prime somministrazioni inizieranno lunedì. Ecco come fare.

I DETTAGLI

Mentre nei Cup e al telefono saranno gli operatori a guidare gli anziani verso il vaccino, in farmacia si seguirà una procedura molto semplice. L'ha spiegata Roberto Innocente di Federfarma Pordenone. «È sufficiente che l'anziano venga in farmacia con la tessera sanitaria e che chieda di prenotare il vaccino. A quel punto, verificata l'età (sono inclusi nella campagna i cittadini nati nel 1941), il farmacista accederà al Cup per trovare posto al richiedente». L'anziano potrà scegliere in quale Distretto effettuare la vaccinazione. In provincia di Udine i vaccini saranno somministrati ad Ampezzo, Buja, Cividale, Codroipo, Latisana, Martignacco, Mortegliano, Ovaro, Palmanova, Paluzza, Pozzuolo, San Daniele, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo e ovviamente Udine.

L'AGGIORNAMENTO

Ieri in Fvg sono arrivate le prime 5mila dosi di AstraZeneca. Ma la campagna rivolta a insegnanti, forze dell'ordine e carceri deve ancora partire. Ieri è stato rivisto il calendario: per le persone tra i 18 e i 55 anni senza patologie si procede con AstraZeneca (prima insegnanti, forze dell'ordine e carceri, poi servizi essenziali ecc), mentre Pfizer e Moderna saranno usati (dopo gli ultraottantenni) su persone estremamente vulnerabili e malate (dai 16 anni), poi sugli anziani tra 75 e 79 anni, e ancora tra i 70 e i 74 anni, sulle persone con rischio aumentato tra i 16 e i 69 anni e infine sulle persone tra 55 e 69 anni senza condizioni di rischio.

FORZE DELL'ORDINE

Ieri incontro con i prefetti per i vaccini agli under 55 delle forze dell'ordine. Il piano sarà senza prenotazioni per poi procedere con le vaccinazioni all'interno delle strutture. Ci sono almeno tre settimane per mettere a punto l'organizzazione delle vaccinazioni. La Regione curerà direttamente il rapporto con i Comuni per la polizia municipale. Sarà adottato il sistema messo in atto con le case di riposo, ovvero l'organizzazione in base a gruppi omogenei, a cui somministrare l'antidoto definendo prima il numero di persone da vaccinare e comunicando il tutto ai dipartimenti di prevenzione, compresa la trasmissione delle dichiarazioni di consenso.

TAMPONI IN FARMACIA

Suolo pubblico in concessione gratuita alle farmacie che faranno i tamponi rapidi. Primo in regione, il Comune di Udine concederà l'utilizzo di tutte le aree pubbliche disponibili in prossimità delle farmacie (senza pagamento di canoni) per agevolare le somministrazioni dei test. A breve, infatti, nelle farmacie potranno essere eseguiti i tamponi nasali o rinofaringei che, a differenza dei test molecolari, forniscono il risultato dopo una trentina di minuti. La giunta udinese ha deciso di agevolare le operazioni: «Abbiamo ritenuto di concedere gratuitamente il suolo pubblico, compreso, se necessario, quello destinato alla sosta spiega l'assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani -, perché non tutte le farmacie avranno spazi adeguati al loro interno. Sulle aree esterne potranno essere allestiti gazebo o tensostrutture temporanee per le somministrazioni dei tamponi. La gratuità varrà fino al 30 aprile e sarà prorogabile qualora ce ne fosse la necessità. Tra l'altro, le farmacie non ci guadagneranno e, anzi, dovranno sostenere i costi per eventuale personale aggiuntivo».

