LA CAMPAGNA

UDINE AsuFc incrementa le prenotazioni per la dose booster vaccino anti covid 19. Nuove disponibilità di posti nei 3 centri vaccinali organizzati dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: Ente fiera di Martignacco (via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco) Centro Manifatture di Gemona (via Luigi Burgi, 65, Gemona del Friuli) Ospedale di Palmanova (via Natisone,11, Jalmicco). Le modalità di prenotazione sono le consuete: attraverso il call center regionale 0434 223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19, sabato dalle 8 alle 14; sportelli cup, farmacie abilitate e webapp al link https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/.

AGENDE

Le agende sono state aperte questa settimana e potranno prenotarsi tutti i cittadini con età maggiore di 18 anni per la terza dose di richiamo.

I NUMERI

In questo momento il Friuli Venezia Giulia viaggia tra le ottomila e le undicimila terze dosi al giorno. Fino alla fine di dicembre sono in programma ancora almeno 150mila somministrazioni, ma è un numero che sarà certamente superato. A gennaio, poi, si arriverà nel mese decisivo, dove la battaglia tra richiami vaccinali e variante Omicron diventerà calda. Ma le prenotazioni proprio per quel periodo sono già tantissime. La vera sfida, però, sarà quella di riuscire a proteggere le fasce a rischio (cinquantenni e sessantenni sono osservati speciali) che hanno già completato il primo ciclo vaccinale da più di cinque mesi. Ieri prime iniezioni del vaccino pediatrico al Burlo di Trieste. Il 19 dicembre sarà la volta dell'ente fiera di Martignacco. Poi seguirà la tappa nel Pordenonese.

OMICRON

La variante Omicron non è ancora stata rilevata e prevale il ceppo Delta. «La variante Delta continua ad essere quella prevalente mentre non c'è traccia della Omicron. Lo confermano i dati sulle attività di sequenziamento compiute in regione sui campioni raccolti nelle due settimane che vanno dal 29 novembre al 12 dicembre». A darne notizie è stato il vicepresidente Riccardo Riccardi.

RICCARDI

«Delle 234 sequenze analizzate - ha spiegato - 185 sono quelle relative alla settimana 49 (dal 6 al 12 dicembre), 44 alla settimana 48 (dal 29 novembre al 5 dicembre) ottenute dal laboratorio di Udine a cui si aggiungono 5 sequenze della settimana precedente eseguite su un cluster pordenonese. Dalle analisi è stata rilevata solo la variante Delta. I dati della Survey confermano l'assenza di circolazione della nuova variante Omicron, cosa peraltro già osservata nei sequenziamenti massicci delle scorse settimane».

