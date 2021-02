LA CAMPAGNA

UDINE Anche nel capoluogo friulano parte la campagna vaccinale per le forze di polizia e, in parte, per gli operatori delle forze armate. In una nota ieri la Prefettura di Udine ha spiegato che il vaccino AstraZeneca sarà somministrato a chi abbia volontariamente aderito all'iniziativa. Si procederà partendo da chi abbia meno di 55 anni e non presenti vulnerabilità incompatibili con la profilassi.

Ieri l'obiettivo era quello di raggiungere con le inoculazioni di siero anticovid 150 unità di personale della polizia, 100 dei carabinieri, 100 della Guardia di Finanza e 150 dei vigili del fuoco. Ulteriori date per la somministrazione dei vaccini a tutto il personale sono già state calendarizzate per il 28 febbraio, il 4 e il 7 marzo. Le vaccinazioni per il personale dell'Aeronautica militare saranno invece eseguite grazie alla collaborazione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale presso l'infermeria di corpo del Secondo stormo di Rivolto a partire dalla prossima settimana. Le operazioni vaccinali sono in fase di avvio anche presso gli istituti carcerari della provincia. Le prime dosi saranno destinate a un centinaio di operatori della polizia penitenziaria in servizio nel supercarcere di Tolmezzo.

DISABILI

Intanto l'area dem torna alla carica sui disabili assistiti in casa dai caregiver. Ieri l'ex segretario Salvatore Spitaleri (membro attuale della commissione Paritetica) ha ripreso di petto il tema: «Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla ministra Erika Stefani per aver voluto segnalare l'importanza di una tempestiva vaccinazione per disabili e caregiver: il suo intervento ha finalmente smosso l'assessore Riccardi e forse ora possiamo sperare che esca dal suo fortilizio di Palmanova per affrontare insieme le sfide della pandemia. Dopo che da settimane si sono levate le richieste di associazioni, dopo che da settimane diversi esponenti del Pd hanno chiesto che ci si occupasse di questo tema, abbiamo capito che la via per arrivare all'assessore passa da un ministro leghista», ha scritto Spitaleri, dopo che l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi su Twitter ha condiviso la sollecitazione della priorità nella vaccinazione anche per i familiari, caregivers e assistenti personali delle persone con disabilità avanzata dal nuovo ministro. La replica di Riccardi non si è fatta attendere. «Sembra che l'arte di una certa opposizione sia quella di travisare la realtà. Infatti da giorni da quella parte politica mi viene chiesto di inserire l'intero sistema della disabilità tra le priorità del piano vaccinale nazionale. Peccato però che quegli stessi esponenti politici non ricordino come, da ben prima della loro iniziativa, la Regione abbia chiesto al ministro della Salute di modificare quel piano che, con decreto dello stesso Ministero, inserisce la disabilità nell'area della vulnerabilità non come prioritaria, ma dopo gli operatori sanitari, le case di riposo e gli over 80», ha detto il vicepresidente Riccardo Riccardi. «Se invece di chiedere alla Regione quello che la stessa Regione non può fare gli autorevoli rappresentanti di quella parte politica si fossero adoperati con all'epoca il loro governo per modificare le priorità, oggi avremmo un importante risultato che andrebbe bene a tutti. Mi fa piacere che il nuovo ministro per le disabilità abbia colto il senso del problema e confido anch'io che il nuovo governo lo faccia proprio. L'avesse capito prima anche la nostra opposizione avremmo già ottenuto un risultato non imponendo alla Giunta regionale di forzare con un proprio atto per vaccinare almeno i disabili ospitati nelle strutture residenziali». «Occorre più disponibilità all'ascolto e meno suscettibilità da parte di alcuni esponenti della giunta Fedriga. Basta riconoscere che si intende seguire l'esempio di altre Regioni che, senza aspettare Roma, hanno preso l'iniziativa», ribatte la senatrice Tatjana Rojc (Pd).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA