Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE Non ci sono solamente le differenze territoriali, a marcare il confine tra le zone in sicurezza e quelle che ancora rischiano l'esplosione di focolai. La campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia procede in modo molto diverso anche a seconda delle fasce d'età. E non è vero che la regione in questa campagna di immunizzazione ha collezionato solo figuracce. C'è anche una categoria anagrafica che si posiziona ai vertici...