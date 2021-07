Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE Si deve partire da un dato. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni messe peggio quanto a copertura vaccinale dei sessantenni. Si parla in questo caso dei cittadini che hanno tra i 60 e i 69 anni. Tradotto in termini percentuali, il dato è del 26 per cento. Ecco qual è la porzione non coperta nemmeno con la prima dose. La media italiana è fortunatamente molto migliore, dal momento che la quota di sessantenni...