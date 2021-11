Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE Richiamo del vaccino al via per altre 23mila persone in regione. Si tratta dei cittadini che nel tempo sono stati immunizzati con il monodose di Johnson&Johnson. Non ci sono limiti di età come accade invece per le terze dosi. L'unica barriera è quella dei sei mesi dalla somministrazione: se non sono passati, non è ancora il proprio turno.NUOVA FASE«Dal primo pomeriggio di ieri, tutti i cittadini maggiorenni...