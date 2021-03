LA CAMPAGNA

PORDENONE E UDINE L'operazione avrà due pregi fondamentali. Primo, garantirà rapidità e comodità a chi dovrà prestare il braccio e ricevere la puntura; secondo, sarà praticamente gratuita per la Regione e il sistema sanitario, e non è affatto un dettaglio da poco. Così i farmacisti si preparano e si candidano per scendere in campo nella partita dei vaccini. Non per assistere, ma per effettuare materialmente le iniezioni. Tutto questo a partire già dal prossimo mese perché, assicurano, «le competenze ci sono già e l'organizzazione anche». Il vaccino in farmacia sembra quindi non essere così lontano nemmeno in Friuli Venezia Giulia, mentre è già realtà in molti Stati dell'Unione europea.

LA STRADA

L'antidoto a cui si punta per mettere in piedi l'operazione sarebbe quello di Johnson&Johnson, anche se ieri l'azienda avrebbe fatto trapelare possibili ritardi nelle consegne in programma per il terzo trimestre. Il siero dovrebbe essere approvato oggi dall'Ema, l'ente regolatore europeo, e ha il grande vantaggio di prevedere una sola dose per l'immunizzazione completa. È semplice, immediato, non ha bisogno della stretta catena del freddo che serve invece per la conservazione di Pfizer e Moderna. Insomma, il prodotto perfetto per essere iniettato in farmacia, dai farmacisti. In seconda linea c'è anche AstraZeneca, altro prodotto abbastanza semplice da somministrare.

PRESA DI POSIZIONE

A parlare è Francesco Innocente di Federfarma. «Abbiamo già aperto un buon confronto con la Regione - spiega - e tutti sono già d'accordo. Possiamo metterci a disposizione per effettuare i vaccini e rendere più veloce la campagna di immunizzazione. Abbiamo già svolto dei corsi di formazione: sono stati promossi dal nostro Ordine e risultano anche riconosciuti dal ministero della Salute». Da fine dicembre, inoltre, i farmacisti possono somministrare il siero antinfluenzale, non così diverso dai prodotti di AstraZeneca e Johnson&Johnson. «Siamo aperti a qualsiasi collaborazione - spiega ancora Innocente -. Il 90 per cento delle farmacie della nostra regione è attrezzato per ospitare le vaccinazioni. Ci sono già norme di privacy e criteri igienici per fornire dei servizi simili. Non sarebbe affatto un problema. Ora stiamo partendo con i tamponi e il salto non sarà difficile». Un argomento caldo, ad esempio in relazione al coinvolgimento dei medici di base nella campagna vaccinale, è quello del criterio economico. «Per noi farmacisti - taglia corto Innocente - non è un business. Non è un euro a cambiare le cose, noi vogliamo solo essere parte di un sistema. Non servirà alcun accordo economico integrativo.

LE ALTRE SEDI

L'avvio della campagna vaccinale di massa vedrà molto probabilmente anche l'esordio dei maxi-centri. A Pordenone si parla da tempo del polo fieristico di viale Treviso, candidato numero uno a ospitare il centro vaccinale della provincia. Stesso discorso per l'area Udinese, con la Fiera pronta a diventare l'hub dei vaccini nel Friuli Centrale. A Trieste l'opzione più probabile è quella di usare le strutture del Porto Vecchio. Il tutto in attesa che si sblocchi anche la partita degli ambulatori e dei medici di base.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

