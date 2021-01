LA CAMPAGNA

PORDENONE E UDINE Ieri e lunedì la Pfizer ha consegnato al Friuli Venezia Giulia zero dosi di vaccino. Lo conferma il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. «È difficile lavorare con queste incertezze». L'azienda americana, con un'anima tedesca e la base di produzione in Belgio, ha comunicato che la prossima fornitura (ridotta del 54 per cento, com'è noto) dovrebbe arrivare in Friuli Venezia Giulia solo oggi, anziché due giorni fa. Un ritardo nel ritardo che ha irritato anche il presidente regionale Massimiliano Fedriga: «Il ritardo - ha spiegato - è un danno enorme soprattutto per una Regione come la nostra, che si era impegnata a fare le cose con senno, senza creare code chilometriche per ricevere un vaccino solo per far vedere di essere i più bravi. Avevamo accantonato le dosi per la seconda iniezione, per questo siamo stati considerati virtuosi e per questo adesso siamo puniti. È inaccettabile, si tratta di un danno arrecato alla salute dei cittadini». Dichiarazioni, queste, rese ieri mattina, quindi prima della riunione tra le Regioni e i ministri Boccia (Affari regionali) e Speranza (Salute) andata in scena in formato telematico ieri sera. «Ci auguriamo che Pfizer confermi la fornitura così da andare avanti con le case di riposo e gli over 80, che sono sicuramente la nostra priorità. Oggi sento che ogni categoria dice di dover essere vaccinata prima delle altre. Ricordo che l'ordine è stato deciso dal Parlamento, ma non si può sempre cercare di riversare la colpa sulle Regioni, che al contrario hanno risolto tanti problemi. Oggi credo che sia arrivato il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità, come ho fatto io firmando le diverse ordinanze».

Intanto non si hanno novità nemmeno sugli operatori sanitari figli del bando del commissario Arcuri. O meglio, una novità c'è e non è positiva: il personale non arriverà in Fvg oggi, come inizialmente preventivato. A continuare le vaccinazioni, quindi, saranno gli infermieri e i medici della regione. Ieri si è andati avanti con la somministrazione delle seconde dosi agli operatori. Oggi tocca ai pordenonesi vaccinati il 27 dicembre a Palmanova. In Fvg somministrate 33.471 dosi sulle 39.655 disponibili, pari all'84,4%. La media nazionale è del 74%.

