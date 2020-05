LA BUONA NOTIZIA

UDINE Era dal 7 marzo scorso che il Friuli Venezia Giulia non registrava alcun decesso da covid-19. In quel giorno a Trieste venne a mancare una donna di 87 anni, ospite della struttura comunale per anziani Casa Serena, morta dopo essere stata ricoverata all'ospedale di Cattinara per una perforazione interstiziale. Esattamente due mesi dopo, quindi, il Coronavirus è tornato a non essere più letale, fermando il bilancio delle vittime a quota 308, di cui 166 nel territorio giuliano, 73 a Udine, 65 a Pordenone e 4 a Gorizia.

Ma la giornata di ieri è altrettanto positiva anche per il Friuli che in provincia di Udine non ha registrato alcun caso di positività ulteriore a quelli già sotto osservazione (967). I nove casi di giornata infatti sono da iscrivere alle province di Trieste (6), di Pordenone (1) e di Gorizia (4) e portano il totale regionale a quota 3.116. I totalmente guariti sono 1.784, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 113. Sono solo due i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 105 e le persone in isolamento domiciliare sono 804.

LA CURVA SCENDE A PICCO

La curva dell'epidemia «va decrescendo, è un segnale che prosegue», «stiamo andando verso un numero più basso in tutte le regioni» ha dichiarato ieri il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), l'udinese Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall'istituto nazionale. I tasso di contagiosità indicato con R0 risulta attualmente sotto il valore 1 ed è compreso fra 0,5 e 0,7. In particolare quello del Friuli Venezia Giulia è dello 0,51. «L'odierna valutazione del Ministero della Salute che colloca il Friuli Venezia Giulia nel blocco delle regioni a basso rischio, per quel che riguarda il contagio da Coronavirus, è un risultato raggiunto grazie al contribuito di tutti» ha commentato da Pordenone il vicegovernatore Riccardo Riccardi.

IL CASO UDINE

Anche ieri il capoluogo è rimasto fermo a un solo soggetto infetto, 147 sono le persone guarite, 35 quelle ancora in quarantena mentre erano state tre le vittime dall'inizio dell'emergenza per un indice di incidenza sulla popolazione dell'0.4 (rapporto tra persone in quarantena e positive ogni mille abitanti). «Udine si conferma ormai da molte settimane la città capoluogo meno colpita da questa epidemia in Regione ha commentato ieri il sindaco Pietro Fontanini - E pensare che un consigliere della minoranza, già candidato sindaco alle ultime elezioni, pur di screditare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, e con esso la nostra amministrazione, aveva volutamente cercato di procurare allarme nella popolazione, affermando che questo sistema di raccolta avrebbe moltiplicato il numero dei contagi. Ancora una volta i dati gli hanno dato torto» ha concluso.

NUOVO FASCICOLO A TRIESTE

La procura del capoluogo giulianoha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo e ha disposto l'esame su altre cinque salme di ospiti della casa di riposo La Primula e sul corpo di un residente nello stesso stabile. Dopo che tutti i 36 anziani accolti nella struttura sono risultati positivi, l'Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha sospeso le autorizzazioni alla Primula, che quindi è stata chiusa. Proprio l'Asugi ha sottoscritto un accordo con l'Università di Trieste con l'obiettivo di migliorare affidabilità e tempistica dei tamponi. La Struttura Complessa Anatomia e Istologia Patologica dell'Asugi sta contribuendo con 200 tamponi processati al giorno ai 1000 complessivi risultato del lavoro coordinato di 4 laboratori.

