LA STORIA

BUJA Avventura a lieto fine per una neomamma di Artegna, che nel corso della scorsa notte, attorno alle cinque, è stata colta dalle doglie prima dello scadere del termine della gravidanza. Il padre l'ha caricata a quel punto in auto, diretti all'Ospedale di San Daniele del Friuli ma a metà strada, all'altezza della stazione dei carabinieri di Buja, le contrazioni si sono fatte sempre più forti e così l'uomo ha accostato e ha telefonato alla sala operativa dell'112. Dalla centrale del numero unico per le emergenze, il personale medico della Sores ha inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica con un medico a bordo. Intanto, l'operatore sanitario al telefono ha dato tutte le indicazioni al papà per far nascere la piccola in auto. All'arrivo dell'automedica la neonata stava iniziando a vedere la luce e il medico ha aiutato la donna a completare il parto in sicurezza. È nata così una bambina che sta bene ed è stata trasportata con la mamma nel reparto di ostetricia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Secondo quanto ricostruito la coppia era partita dall'abitazione arteniese e si era fermata poco più avanti, anche su consiglio dell'operatore del 118, proprio perché era ormai chiaro che non sarebbe stato possibile raggiungere il pronto soccorso sandanielese, dove la donna era stata seguita durante la gravidanza. La mamma, trentatré anni, al suo secondo parto, si è spostata sui sedili posteriori. Il travaglio è durato poco, tanto che quando è arrivata l'ambulanza la bimba era già in parte uscita. E, dopo poco, i genitori hanno potuto abbracciare la loro creatura che era in buona salute, così come la mamma. Entrambe sono poi state accompagnate in ambulanza all'ospedale di Udine per tutti gli accertamenti e le cure.

