LA BATTAGLIA

UDINE Il comitato contro i passaggi a livello di Udine est torna alla carica, con una nuova conta dei treni, la 24 ore dei merci, che rispolvera una formula già adottata in passato. Obiettivo dichiarato del gruppo spontaneo di cittadini che si battono per l'eliminazione delle cinque barriere ferroviarie: dimostrare, numeri alla mano, che i convogli passeggeri potrebbero già oggi essere trasferiti nella linea in trincea. Come si ricorderà, infatti, il passaggio dei primi nove treni passeggeri (6 dei quali di Trenitalia e 3 di Fuc) in cintura, originariamente previsto con l'avvio dell'orario estivo il 14 giugno, a causa dell'emergenza coronavirus (che non ha consentito di completare la formazione dei macchinisti) è slittato a settembre.

IL CONTEGGIO

Da ieri alle 12 il comitato, diviso in 5 gruppi, ha iniziato a contare (e proseguirà fino alle 12 di oggi) i treni merci che transitano in trincea nelle 24 ore. Nel pomeriggio di ieri l'ex consigliere comunale Matteo Mansi, con i colleghi, aveva contato già «sei merci dalle 12 alle 16. In base al numero di merci saremo in grado stabilire se vi siano dei veri e concreti ostacoli che impediscano il trasferimento dei treni passeggeri in trincea. Qualora passassero pochi treni merci, questo ci porterebbe ad una sola conclusione: i convogli passeggeri non hanno alcun impedimento ad essere trasferiti nella tratta interrata, che funziona molto bene. Emergerebbe più che mai il fatto che chi ci governa a Udine e in Regione non solo non conosce il problema, se non per sentito dire, ma non ha nessun interesse a risolverlo».

Gli fa eco Margherita Bonina: «Nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa c'è una grande verità, tutta italiana: Tutto cambia perché nulla cambi. Sono ormai trascorsi oltre due anni da quando il centrodestra sta governando in Regione e a Udine e che cosa è cambiato dalla scorsa amministrazione sull'eliminazione dei 5 passaggi a livello di Udine? Niente». Bonina ricorda che «c'è l'assessore regionale Pizzimenti che prende atto dello spostamento della data per il trasferimento di alcuni treni, mentre il sindaco Fontanini ritiene una scusa il rinvio dello spostamento dei treni passeggeri da parte di Ferrovie. Una cosa è certa, questi signori non solo si sono dimenticati di cosa avevano promesso ma anche non ricordano cosa dicevano di coloro che governavano prima di loro».

Bonina non crede neppure che il trasferimento dei convogli passeggeri, fortemente osteggiato dai comitati pendolari (che avevano espressamente chiesto alla Regione e a Fs di sospendere il passaggio dei treni in trincea dal 14 giugno), porterebbe un aumento sensibile sui tempi di percorrenza.

IL TOUR

In autunno, poi, il comitato ha intenzione di organizzare il tour dei binari: «Il giro ciclopedonale attraverso i passaggi a livello - spiega Mansi -. Lo scopo è quello di far prendere consapevolezza del fatto che al posto di queste barriere dovrebbe nascere il parco urbano. Cercheremo di coinvolgere i cittadini, le scuole elementari e i commercianti della zona».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA