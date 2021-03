LA BATTAGLIA

PORDENONE E UDINE Anche ieri, in un quadro regionale segnato da quasi mille contagi, la provincia di Pordenone è risultata la meno colpita, con poco più di cento casi. E allo stesso tempo, come ogni giorno, la maggior parte dei contagi si è verificata in provincia di Udine. Nelle stesse ore, sulla scrivania del presidente regionale Fedriga, è atterrata la lettera degli amministratori locali di Fratelli d'Italia. «Riaprite la provincia di Pordenone», era in sintesi il messaggio inviato. Un argomento, questo, toccato proprio a Pordenone dal ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. E sulle speranze del Friuli Occidentale è piovuta una cascata di acqua gelida: «Il decreto del governo - ha detto Gelmini - ha dato un impianto nazionale. Le regioni che presentano un contagio superiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti vanno in rosso. Ai presidenti resta la possibilità di stabilire a livello locale solo regole più stringenti». Niente differenze su base provinciale, se non in peggio.

LA REPLICA

È intervenuto anche il presidente Fedriga: «Voglio ricordare a chi mi ha inviato la lettera - ha detto - che il Friuli Venezia Giulia è passato in zona rossa anche perché aveva un indice Rt superiore a 1,25, e non solamente per i 250 contagi ogni mille abitanti. È stato citato il caso dell'Umbria, ma in quella situazione sono state istituite zone rosse in un contesto arancione, non il contrario. Da presidente della Regione non posso cambiare il colore della provincia di Pordenone».

LA MISSIVA

Gli amministratori locali di Fratelli d'Italia hanno inviato ieri la lettera con la quale chiedono al ministro della Salute Speranza il ritorno della provincia di Pordenone in zona arancione «quantomeno per quanto riguarda l'ambito scolastico, con la ripartenza per elementari e asili». Gli amministratori hanno citato esempi del recente passato, con regioni in arancione ma contenenti alcune zone rosse locali. L'accento è posto sui dati del contagio nel Friuli Occidentale, nettamente migliori rispetto a quelli delle altre tre province. «Questa misura - prosegue la nota - appare poco congrua e rischia di aggravare in modo permanente una situazione sociale ed economica già molto grave. Stiamo registrando, in queste prime ore dalla notizia della zona rossa, un malessere importante tra i nostri cittadini, famiglie vincolate alla didattica a distanza, ed imprenditori, che si sentono ingiustamente colpiti da questo nuovo provvedimento dopo mesi di grandi sacrifici. Come amministratori, siamo stati chiamati in questo anno ad assumerci responsabilità enormi, senza tirarci indietro, ma non possiamo fare a meno di mettervi a conoscenza di questa situazione».

LE REAZIONI

Di parere contrario il deputato del M5s Luca Sut. «Non condivido la proposta di modifica del modello di zone di rischio proposto dal senatore di FdI, Luca Ciriani. Il Pordenonese ora versa in una situazione epidemiologica meno grave ma che va preservata, perché la ripresa dei contagi è dietro l'angolo». Ma sulle scuole c'è un'apertura: «Convengo con la linea aperturista per asili e primarie che dovrebbero poter tornare in presenza, per evitare conseguenze drammatiche. Per quanto concerne invece le attività produttive, stanno pagando un prezzo altissimo e ne siamo pienamente consapevoli, così come sappiamo che per uscire da questo tunnel è essenziale bilanciare attenzione sanitaria e solerzia sul piano economico. Per questo stiamo chiedendo al Ministro Giorgetti un'accelerazione sui sostegni alle imprese».

Anche il senatore Dal Mas (Forza Italia) sulla stessa linea: «Siamo allo sprint finale e sarebbe delittuoso rischiare di far peggiorare i dati per l'ansia di anticipare di qualche giorno il cambio di colore, perché significherebbe allungare ulteriormente le limitazioni».

