La battaglia per salvare il Malignani di San Giovanni

LA VICENDA

SAN GIOVANNI Tutti insieme per garantire un futuro alla sede staccata del Malignani a San Giovanni al Natisone. Confartigianato-Imprese Udine si schiera in prima fila accanto all'amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha chiamato a raccolta tutti gli interlocutori per rilanciare la scuola, il cui futuro è annualmente ipotecato dal piano di dimensionamento che prevede un minimo di studenti per le sedi periferiche. Un miraggio per la scuola di San Giovanni al Natisone che oscilla tra i 70 e gli 80 studenti. Ogni anno - spiega il dirigente scolastico del Malignani, Andrea Carletti - chiediamo alla Regione una deroga sapendo di essere sotto il tetto richiesto. Al di là dei numeri, la nostra scuola è un presidio importante per il territorio, che non ha altri istituti scolastici. Prima di chiuderla bisogna andare con i piedi di piombo e l'Ufficio scolastico regionale lo sa bene. Confartigianato Udine cita l'indagine condotta dall'Ufficio studi dell'associazione che dimostra, numeri alla mano, come la sede staccata disponga di un consistente bacino di potenziali studenti, che oscilla tra le 400 e le 500 unità l'anno. Di questi quelli che potrebbero iscriversi ai due indirizzi di studio del Malignani di San Giovanni vanno dai 100 ai 111 al massimo. Significa - commenta il presidente zonale del Friuli Orientale di Confartigianato-Imprese Udine, Giusto Maurig - che dal punto di vista demografico i numeri per i corsi ci sono e ci saranno anche nei prossimi anni. Di questo si è parlato in un incontro fra il sindaco, i sindacati, Confapi e Confartigianato. Anzitutto verificheremo se sia possibile modificare e istituire nuove tratte del trasporto pubblico locale per collegare meglio la sede scolastica al territorio - ha dichiarato a margine dell'incontro il sindaco Carlo Pali -. Valutiamo anche la possibilità di istituire un Its. Facciamo il possibile per rilanciare questa scuola perché se chiude non perde solo San Giovanni al Natisone, perdiamo tutti.

