RETI DIGITALI

UDINE La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, ha approvato il Programma relativo all'attivazione della Rete Pubblica regionale a banda larga per il secondo semestre del 2020, mettendo a disposizione ci sono 497mila euro, «importo - ha rilevato Pizzimenti - adeguato e coerente al Programma Ermes per gli interventi finalizzati ad accrescere le infrastrutture di comunicazione degli Enti pubblici del sistema integrato regionale». Resta confermato che prosegue l'iter di concessione a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di comunicazione dei diritti d'uso su quote di capacità di trasmissione della Rete, limitatamente alla parte eccedente rispetto all'uso della Pubblica Amministrazione. La delibera dà via libera anche alle procedure finalizzate alla proroga della convenzione che regola i rapporti tra la Regione e Insiel per l'affidamento della realizzazione del Programma sulla Rete pubblica del Fvg.

NO AL 5G

Presente anche l'assessore comunale Giovanni Barillari, ieri mattina in piazza San Giacomo a Udine alcune decine di persone hanno manifestato con un flash mob la loro contrarietà all'adozione della nuova rete di trasmissione digitale 5G, che andrà a superare l'attuale 4G LTE consentendo tra l'altro una maggior velocità di connessione. Promotori della protesta, i locali comitati Stop5G che con una mobilitazione nazionale hanno voluto esprimere sostegno ai Comuni italiani che hanno espresso la loro contrarietà a questa tecnologia (in provincia oltre a Udine anche Lauco, Pontebba e Mereto di Tomba) a alle affermazioni contenute nel piano Colao, che invita invece ad accellerare lo sviluppo del 5G anche prevedendo di escludere l'opponibilità locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA