(l.z.) La rincorsa ai vaccini non ha fine. Dopo l'ipotesi di inserire nelle categorie prioritarie alcuni ordini professionali ipotesi messa al palo la realtà è che ci sono, ad oggi, diversi anziani in attesa. All'AsuFc e al distretto arrivano richieste e sollecitazioni. Ultima quella di una nipote in ansia per la nonna 99enne che ancora non ha ricevuto la dose. Da giorni sono state annunciate le vaccinazioni a domicilio, ma molti utenti restano ancora in attesa, mentre si rincorrono voci di vaccini somministrati a chi non rientra tra le categorie prioritarie, magari per non sprecarli dopo un mancato appuntamento. La signora B.N., 99 anni, sta aspettando il vaccino Pfizer. La nipote, dopo diverse sollecitazioni, torna a domandare con urgenza la vaccinazione da eseguirsi a domicilio per il familiare fragile, nello specifico una persona immobilizzata in carrozzina. «Ho prenotato non appena si è aperta la possibilità e ancora sto aspettando un riscontro spiega -. Se mia nonna fosse stata in una struttura avrebbe già ricevuto la dose di cui ha diritto. Non si capisce prosegue - perché non sia possibile in tempi rapidi l'inoculazione a domicilio dove, fra l'altro, il rischio non è inferiore visto che è assistita da caregivers non vaccinate». Una questione, questa, probabilmente destinata a tenere banco ancora per un certi periodo di tempo. Sono tanti infatti gli anziani e affetti da patologie che si domandano quando sarà il loro turno, tanto a domicilio, tanto in uno dei punti individuati per la somministrazione. L'accelerata, insomma, ancora manca. Anche se tutti guardano con speranza ai vaccini come via d'uscita dall'incubo Covid e lo fanno soprattutto gli anziani, sempre più spaventati dalle notizie dell'ultimo periodo.

