ATENEO

UDINE Illustrare l'offerta formativa e gli sbocchi occupazionali dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico che gli otto Dipartimenti dell'Università di Udine offrono per il prossimo anno accademico 2020/21 ai futuri studenti. È l'obiettivo di Aspettando l'Università ti incontra, che prende il via oggi in modo virtuale. L'iniziativa permetterà di seguire online non soltanto gli approfondimenti dedicati ai diversi corsi di laurea di ciascuno dei Dipartimenti dell'Ateneo, ma anche di poter colloquiare con i tutor dei corsi.

Aspettando l'Università ti incontra si svolgerà in otto giornate, fino al 10 luglio, ciascuna dedicata a un Dipartimento e ai relativi corsi di laurea. Questo il calendario delle presentazioni: oggi Dipartimento di Scienze economiche e statistiche; domani Scienze giuridiche; venerdì 3 luglio Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società; lunedì 6 luglio Studi umanistici e del patrimonio culturale;7 luglio Scienze matematiche informatiche e fisiche; mercoledì 8 luglio Politecnico di ingegneria e architettura; giovedì 9 luglio Scienze agroalimentari, ambientali e animali; venerdì 10 luglio Area medica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA