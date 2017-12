L'Unione come territorio comune di formazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COLLABORAZIONESAN VITO C'è globalizzazione e globalizzazione. La cultura europea, non da oggi, ha sempre e comunque, pur in mezzo a mille travagli, conflitti sanguinosi e quant'altro, espresso la tendenza a far parlare, dialogare le culture nazionali e dei popoli. Fra le università medievali (Bologna, Padova e Parigi in ordine cronologico di fondazione) c'è stata molta più comunicazione di quanto non si immagini oggi, epoca di internet e voli aerei. Fra gli Istituti superiori della regione che da tre decenni si sono distinti per attenzione...