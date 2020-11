L'ULTIMO REPORT

UDINE Dovrebbe salvarsi da lockdown più stringenti al momento il Friuli Venezia Giulia che pare destinato all'inserimento tra le zone Verdi del Paese, anche se tutto rimane da definire in base all'aggiornamento sui 21 criteri che andranno a formare il coefficiente di rischio regionale (indice Rt, numero casi sintomatici, ricoveri, casi nelle Rsa, occupazione posti letto sulla base dell'effettiva disponibilità).

Da questi nuovi numeri che sono attesi per oggi - si baseranno poi le ordinanze del Ministero della Salute per l'inserimento delle singole regioni all'interno dei tre scenari configurati.

LE RESTRIZIONI

Ciò significa che i centri commerciali dovranno rimanere chiusi nei fine settimana e nei giorni festivi; il coprifuoco sarà quello nazionale (21 o 22, l'orario ancora da stabilire), con possibilità di spostamenti solo per motivi di salute, lavoro o necessità; didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori trasporto pubblico locale dimezzato (capienza massima al 50% per bus, tram, metro e treni regionali) musei e mostre chiusi, così come teatri e cinema.

AUMENTANO I DECESSI

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 366 nuovi contagi, a fronte di 5.233 tamponi eseguiti, con il rapporto sui tamponati che cala per il terzo giorno di fila attestandosi al 6,99%. Purtroppo però ci sono stati nuovi 7 decessi da Covid-19 che portano il totale a 411: una donna di 89 anni di Trieste morta in casa di riposo, un uomo di 77 anni di Marano Lagunare deceduto all'ospedale di Udine, un anziano di 76 anni di Udine morto all'ospedale di Udine, uno di 69 anni di Sappada deceduto all'ospedale di Udine, uno di 77 anni di Codroipo morto all'ospedale di Udine, una donna di 98 anni di Tolmezzo deceduta in casa di riposo e, infine, una di 85 anni di Sacile morta all'ospedale di Pordenone.

I NUOVI POSITIVI

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.828, di cui: 3.887 a Trieste (+64), 4.415 a Udine (+137), 2.146 a Pordenone (+92) e 1.251 a Gorizia (+66), alle quali si aggiungono 129 persone da fuori regione (+7). I casi attuali di infezione sono 5.836 (+218). Salgono a 39 (+2) i pazienti in cura in terapia intensiva con un tasso di occupazione che comunque rimane sotto il livello di guardia (22,3%) e a 205 (+26) i ricoverati in altri reparti. I totalmente guariti sono 5.581, i clinicamente guariti 78 e le persone in isolamento 5.514.

Spuntano ancora nuovi casi di positività tra le scuole del territorio: a seguito di un contagio di un operatore, è stata chiusa la scuola dell'infanzia di Ciconicco di Fagagna. Il Dipartimento di prevenzione del Distretto sanitario di Codroipo ha disposto la quarantena nei confronti di tutti i bimbi delle sezioni della scuola. I bambini potranno riprendere la frequenza a partire da mercoledì 11 novembre in assenza di sintomatologia.

CALCIATRICI DEL TAVAGNACCO

Il virus è arrivato anche tra le giocatrici di calcio femminile: a Tavagnacco due calciatrici sono risultate positive al tampone, stanno bene e sono asintomatiche. Squadra e staff tecnico sono in isolamento fiduciario, sospesi gli allenamenti. La gara prevista domenica alle 15 contro Cesena sarà rinviata.

OLTRE CONFINE

Record di persone decedute con positività al Coronavirus sia in Slovenia che in Croazia: 25 le persone decedute lunedì in Slovenia, di cui una a Isola, con una quota di test positivi vicina al 25%; si segnalano inoltre 135 persone in terapia intensiva e 868 ricoverati in altri reparti. In Croazia sono invece 32 le vittime nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall'inizio dell'emergenza e cresce la pressione sulle strutture sanitarie, specie a Zagabria e a Spalato. A ottobre nel paese è triplicato il numero delle persone ricoverate. Minore il numero di positivi rispetto ai giorni scorsi, 1165, ma solo perché sono stati effettuati molti meno tamponi. Il tasso di positività si aggira intorno al 22%. In Istria solo sette casi, un tampone su dieci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA