L'UFFICIALITÀ

UDINE Il commercio, in particolare quello legato ad abbigliamento e calzature, l'aveva chiesto da tempo, sperando di poter capitalizzare in estate dopo aver dovuto lasciare in magazzino i prodotti primaverili a causa del lockdown. Ieri la decisione dello spostamento dell'inizio dei saldi estivi è arrivata. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Bini, ha deliberato l'avvio dei saldi all'1 agosto, alcune settimane dopo il tradizionale avvio fissato nella prima metà di luglio. Gli acquisti scontati si concluderanno il 30 settembre. Una decisione in linea con quanto concordato tra tutte le Regioni.

ALLINEATI AL VENETO

«La crisi economica che gli esercenti hanno incontrato durante i primi mesi di quest'anno per la chiusura obbligatoria delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, - ha precisato Bini - ha comportato una rimodulazione della data di inizio dei saldi estivi 2020. Per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali, abbiamo quindi posticipato la finestra temporale per partire con le vendite di fine stagione estiva all'1 agosto, allineandoci anche alle determinazioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio scorso».

Come previsto dalla legge regionale che regola la materia, la 26 del 2015, i negozianti, come in passato, dovranno adempiere a una serie di indicazioni, tra cui l'esposizione dei prezzi (quello originale e quello scontato) e la percentuale del ribasso praticato sulla merce in vendita.

«Una scelta corretta, che vale per tutta Italia come da richiesta di Federmoda Confcommercio e degli operatori del settore ha commentato il presidente di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo alla luce dell'emergenza Covid e di una conseguente, faticosa ripresa dei consumi. La rimodulazione delle date di inizio e fine delle vendite a prezzi scontati può consentire alle imprese di pianificare l'attività pur in un contesto che rimane non poco complicato».

OCCUPAZIONE

Se il Covid ha fatto sentire immediatamente gli effetti sulle attività, le sue ripercussioni sul mondo dell'occupazione sembrano proiettate più in là nel tempo. La cassa integrazione (in regione sono state autorizzate 21 milioni di ore da gennaio ad aprile) e il divieto di licenziare fino ad agosto, infatti, hanno lasciato il numero degli occupati pressoché stabile in Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre 2020. Lo conferma un rapporto dell'Ires che ha elaborato dati Istat, del ministero del Lavoro e dell'Economia. Gli occupati nei primi tre mesi dell'anno erano 513mila 800, un valore sostanzialmente analogo allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel primo scorcio dell'anno, però, sono diminuite del 10% su base annua le nuove assunzioni e sono aumentate del 3% le cessazioni dei rapporti di lavoro.

DONNE E DISOCCUPAZIONE

Le persone in cerca di occupazione in regione nel primo trimestre 2020 hanno superato di poco le 33.400 unità, in diminuzione sia su base tendenziale (nello stesso periodo dello scorso anno era pari a 34.400) sia rispetto al trimestre precedente (35.300 unità). Il tasso di disoccupazione regionale nel primo trimestre è pari a 6,1%, ma per la componente femminile supera l'8 per cento. Il numero di inattivi in età lavorativa (211.600 tra 15 e 64 anni), ossia coloro che non lavorano e nemmeno sono attivamente alla ricerca di un nuovo impiego, risulta invece in aumento rispetto al quarto trimestre del 2019, quando si attestava a quota 210.200.

PARTITE IVA IN CALO

Nel primo trimestre del 2020 il numero di aperture di partite Iva in regione è stato di 2.610, un dato inferiore del 16,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; a livello nazionale si è registrato un calo superiore (-19,7%). Tale dinamica negativa è stata determinata prevalentemente dall'emergenza sanitaria; in particolare nel mese di marzo si è verificato un crollo delle nuove aperture, sia a livello nazionale (-50,5% rispetto allo stesso mese del 2019) sia regionale (-40,1%). A livello territoriale il numero di nuove aperture di partite Iva mostra una flessione superiore al 20% nelle province di Udine (-22,8%) e Pordenone (-20,7%), mentre in quelle di Trieste (-2,9%) e Gorizia (-1,5%) le variazioni sono molto più contenute. Sono inoltre le due province che presentano i risultati meno negativi in Italia, le uniche con una diminuzione inferiore a -3 per cento. L'Ires ha fatto anche i conti riguardo alle richieste del bonus da 600 euro per autonomi e liberi professionisti: al 22 maggio in Friuli Venezia Giulia sono state accolte quasi 70mila domande, su un totale nazionale di 4 milioni. La categoria più rappresentata è stata quella dei lavoratori autonomi (oltre 54.000 domande accolte in regione) seguiti da professionisti e collaboratori circa 7.600 domande.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

